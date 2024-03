Rome Running Week, il "Fuori-Maratona" di Acea Run Rome The Marathon

Gli organizzatori di Acea Run Rome The Marathon presentano la "Rome Running Week", una settimana di eventi in programma da sabato 9 marzo fino a domenica notte post maratona 17 marzo.

Un "Fuori-Maratona" che completa una delle più importanti maratone del mondo, in programma domenica 17 marzo con partenza alle 8.30 dai Fori Imperiali-Colosseo. Oltre 40mila i partecipanti, italiani e stranieri provenienti da oltre 100 nazioni, insieme agli accompagnatori per diversi giorni vi saranno almeno 60mila persone che vivranno e visiteranno la città di Roma con la scusa della maratona, della staffetta Acea Run4Rome o la stracittadina Fun Run da 5km.

Gli organizzatori di Infront Italy, Corriere dello Sport – Stadio, Italia Marathon Club e Atielle insieme anche al sostegno dell’Assessore di Roma Capitale ai grandi eventi, turismo, sport e moda Alessandro Onorato, hanno così pensato a un programma ‘Rome Running Week’ che potesse impegnare, divertire e far conoscere la città di Roma.

Tutto avrà inizio dal Get Ready, l’ultimo allenamento ufficiale di questo sabato 9 marzo, fino alla domenica sera post gara con il Marathon Party, la festa delle medaglie.

Nel mezzo lunedì 11 dalle 16 alle 20 in via Liberiana vi sarà un incontro con CSV Lazio e le cento associazioni che animeranno il villaggio promosso da CSV Lazio, nell’ambito della manifestazione “Insieme per il bene comune – Good Deeds Day” collegata alla Fun Run che arriverà al Circo Massimo. Incontrarsi, conoscersi e condividere le pratiche di coinvolgimento dei runners, e non solo, nelle attività proposte, riconoscersi in una comunità che, pur nella varietà di temi e obiettivi, si presenta in modo unitario, come occasione di micro-apprendimenti diversi rivolti ad un pubblico vasto e fatto di tanti giovani. L’incontro, in presenza, sarà anche un momento per mettere a punto gli ultimi dettagli logistici e per salutarsi in un clima disteso e (ancora rilassato) prima di ritrovarsi domenica al Circo Massimo.

Martedì 12 la Presentazione ufficiale presso l’unicità dei Mercati di Traiano con tutte le Istituzioni coinvolte, gli sponsor e i media.

Sport, cultura e giovani, un trittico di fondamentale importanza che vedrà in mercoledì 13 la sua apoteosi con il convegno presso l’Università La Sapienza dal titolo: “Acea Run Rome The Marathon passa per la Sapienza e dove alle ore 13 con tutti gli studenti vi sarà la Sapienza Run, corsa di 3km aperta a tutti all'interno della Città Universitaria.

Arte, cultura e turismo che diventa concreta da giovedì 14, fino a martedì 19, con la possibilità di accedere in maniera gratuita ai musei civici da parte dei maratoneti e degli accompagnatori. Sempre da giovedì apertura della mostra fotografica da parte del WWF intitolata ‘Il Panda siamo Noi’ e poi ancora in serata presso lo Stadio Domiziano l’evento ritrovo riservato a sponsor maratona ed espositori dell’Expo Village che aprirà dal giorno successivo.

Ancora giovedì insieme all’Associazione Libera Terra vi sarà ‘Rome corre Libera’: Il 17 Marzo con le gambe e il 21 marzo con il cuore con la presenza di Don Luigi Ciotti.

Da venerdì 15 si entra nel vivo con l’inaugurazione e il taglio del nastro alle ore 11 dell’Expo Village, due intensi giorni di attività nel villaggio gara dove transiteranno tutti i partecipanti ma di libero accesso anche per tutti i cittadini romani. Sul palco centrale diversi i talk e approfondimenti, presentazioni di libri, musica e tanto divertimento anche per i bambini con tantissime attività dedicate di ludico intrattenimento.

Il Touring Club Italia accompagnerà i partecipanti della maratona alla scoperta delle bellezze di Roma. Passeggiate ed itinerari attraverso la storia, a passo lento, per conoscere i segreti della Città Eterna. Infine, sabato 16, presentazione dei top runner e dei pacer ‘gli angeli del tempo’ e la grande novità di questa edizione: il Pasta Party, per oltre 4mila persone, che dalle 14 alle 19 accederanno alla Terrazza del Palazzo dei Congressi.

Come da tradizione alle ore 18 la Messa del Maratoneta e dello Sportivo con Athletica Vaticana presso la Basilica Santa Maria in Arcoeli in Piazza del Campidoglio. Domenica 17 il grande giorno, l’esplosione della gioia e dell’energia con i maratoneti in gara ma anche la festa in tutti i 42km del percorso per tutta Roma con oltre 40 punti di intrattenimento anche per il pubblico che è invitato a scendere in strada a tifare.

La maratona non finisce dopo il traguardo, c’è una medaglia da festeggiare e sfoggiare e quale miglior occasione se non il Marathon Party con cena al Teatro delle Bellezze di piazza Coronari. 300 posti riservati, una sola grande festa. Roma non è solo corsa, cronometro e 42,195km, ma un’unica grande festa per tutta la città e tutti i cittadini romani che si possono unire ai maratoneti in arrivo dai cinque continenti.