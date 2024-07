Rome Future Week 2024

Dal 16 al 22 settembre arriva il Roma Future Week, una settimana di eventi diffusi nella Capitale per parlare di futuro e innovazione. Eventi, conferenze, talk e mostre per un pubblico di tutte le età.

Tra i molti appuntamenti che arricchiranno la settimana del Futuro di Roma, un risalto particolare sarà dato al mondo della cultura, della creatività e dell’innovazione, al servizio del sociale. Non mancherà un focus dedicato alla tecnologia, uno dei temi portanti dei nostri giorni, con incontri dedicati alla comunicazione e ai new media. E ancora, dibattiti su ricerca, salute, benessere, innovazione finanziaria, senza tralasciare le tecnologie che stanno cambiando di continuo la nostra epoca, con un impatto sul futuro ancora tutto da decifrare: Intelligenza Artificiale e Blockchain.

Un’attenzione particolare sarà poi rivolta al pubblico: tutti gli appuntamenti sono pensati per consentire un confronto costante tra relatori e partecipanti, in modo da coinvolgere tutte le generazioni: bambini, giovani e professionisti. Gli eventi inizieranno dalla mattina, ma sono in programma anche tanti eventi serali a partire dalle 20:00.

Le location in cui la Roma Future Week prenderà vita sono varie e diverse per area geografica e specializzazione, tra queste ci sono: il Consorzio Elis/Consel, la European School of Economics e la Case delle Tecnologie Emergenti, Cinecittà World, Casale dei Cedrati, Castelletto di Torre Angela e molte altre che ospiteranno diversi eventi in differenti giorni della settimana.

Il programma completo della Roma Future Week 2024 è disponibile a questo link.

Future Explorer

Tra le iniziative dedicate alla formazione da segnalare per i giovani dai 18 ai 30 anni, un’esperienza unica promossa da Rome Future Week®?, in collaborazione con Ford, future mobility sponsor dell’evento. L’obiettivo è di fare interagire oltre 200 ragazze e ragazzi, pronti a mettersi in gioco e vivere come Future Explorer, tra workshop, round table, hackathon, laboratori creativi e meet-up informali, per un totale di 15 ore di eventi innovativi. Qui il link per candidarsi.