RomArte, Collettiva di pittura

Spazio MIMESIS, M.A.C.C. e Laura Nori sono lieti di presentare romArte, mostra collettiva di pittura. Vernissage sabato 11 febbraio e a seguire presentazione di Paola Masson del libro Inconsapevole Leggerezza.



“Quale fine si propone la pittura? La stessa, tende a rivelare la parte interiore dell’artista, il quale entra con impeto nella tela aprendo l’anima, il cuore, per poi esprimersi nei colori che prendono forma.



Il messaggio di un artista è strettamente personale, è il suo IO, è il suo modo di far uscire il suo stato emozionale. Ogni artista lancia ed esprime un pensiero, un messaggio.



Questa collettiva ha l’obbiettivo di far entrare ogni visitatore in quel mondo chiamato Arte. Far suscitare in lui una sorta di vibrazione, un piacere interno, una curiosità. Tutto quello che passa attraverso cuore, anima e mente, successivamente arriva alla mano. E quello che ne esce è ARTE.” (M.D.)