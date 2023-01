RomaOstia Premium, allenamento ufficiale a Villa Borghese

Secondo appuntamento sabato 7 gennaio a Villa Borghese con il RomaOstia Premium, il programma di allenamento progressivo in avvicinamento alla 48esima Telepass RomaOstia Half Marathon del 5 marzo 2023 organizzato dal gruppo sportivo GBSRun.

Sono già oltre 600 gli iscritti al programma, che prevede uno schedule di allenamento da eseguire in autonomia da tutta Italia a cura di Luciano Duchi, patron della RomaOstia, e quattro incontri gratuiti in presenza a Villa Borghese (prossime date: 4 febbraio e 25 febbraio).

L’orario di ritrovo dell’appuntamento del 7 febbraio sarà alle 10 alla Casa del Cinema per un allenamento basato sulla corsa di un medio veloce di 10 km su un circuito ad anello di 1,2 km (in totale oltre 8 giri), con percorso segnato.

I trainer Running Project accompagneranno i runner correndo ad andature diverse il medio veloce, a partire dai ritmi più lenti, fino a quelli sotto i 4 al km. E dove il ritmo per il medio veloce sarà a metà tra quello di mezza e quello di maratona. Il 7 febbraio è previsto un programma dedicato anche per gli accompagnatori che non corrono: dalle ore 10.00 lezione di fitness con Alessandra Reali e allenamento Fitwalking con i pacemaker della RomaOstia. Le prime cento persone che prenoteranno l’allenamento a Villa Borghese avranno in omaggio i gadget degli sponsor.

Tutti partecipanti al programma RomaOstia Premium riceveranno un codice sconto per iscriversi alla Telepass RomaOstia del 5 marzo. Inoltre, chi aderirà a tutti gli allenamenti di Villa Borghese riceverà in omaggio l'esclusiva t-shirt "Tutte le strade portano a Roma tranne una".

Prenotazioni su Eventbrite a questo link .

Partner dell’iniziativa Telepass, Pasquier ed Enervit .

VERSO LA 48° TELEPASS ROMAOSTIA HALF MARATHON

Sono già 6000 i pettorali acquistati per l’edizione numero quarantotto della più nota e partecipata mezza maratona in Italia, in programma il 5 marzo 2023 con partenza dal Palalottomatica e arrivo alla suggestiva rotonda di Ostia. Organizzata dal Gruppo Sportivo Bancari Romani – GSBRun in partnership con RCS Sports & Events, sotto l’egida della World Athletics e della FIDAL con il patrocinio di Roma Capitale e della Regione Lazio, la Telepass RomaOstia Half Marathon vanta un percorso velocissimo che vede i primi 3 km all’EUR e poi direttamente tra i pini di via Cristoforo Colombo fino al mare. Gli organizzatori non nascondono l’auspicio di tornare in questa edizione alle iscrizioni a doppia cifra, contando sul ritorno massiccio degli affezionati alla gara, ma anche sulla partecipazione di quanti si sono avvicinati al running agonistico proprio in questo lungo e difficile periodo. Iscrizione riservata ai tesserati FIDAL e possessori di Runcard.

Per i tanti che vogliono partecipare alla gara camminando torna la Fitwalking, disciplina che sta riscuotendo un sempre maggior successo in Italia e nel mondo. Domenica 5 marzo la partenza seguirà quella della mezza maratona, tempo limite di percorrenza di 3 ore e 30 minuti. (Certificato agonistico necessario). Il prossimo anno Casa RomaOstia tornerà al Salone delle Fontane dell’Eur.

I REQUISITI PER CORRERE LA 48^ EDIZIONE DOMENICA 5 MARZO 2023

· Essere in possesso del CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO rilasciato dai medici dello sport. È facile trovare sul web quelli della tua città. Il certificato è importante anche per essere tranquillo di essere in salute e di poter affrontare uno sforzo agonistico.

· Attivare un TESSERAMENTO. Se non si è in possesso della Runcard è necessario attivare Il tesseramento con la Fidal attraverso una società sportiva. Il tesseramento ha validità un anno (solare): dal 01 gennaio al 31 dicembre. La società organizzatrice, la GSBRun, propone un tesseramento a 25 euro.

· ISCRIVERSI al sito www.romaostia.it. Le iscrizioni alla Telepass RomaOstia Half Marathon sono da effettuarsi unicamente attraverso il portale dell’organizzazione.

Importante! È possibile iscriversi e poi provvedere al certificato e al tesseramento.

Tutti gli aggiornamenti saranno resi noti e pubblicati sul sito ufficiale www.romaostia.it e sui canali social dedicati.