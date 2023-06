"Romans" di Erica Fava

Romans è un racconto fotografico, creato dall'intuizione della fotografa Erica Fava che, tramite il suo obiettivo, parla dei nuovi volti che caratterizzano e vivono la città eterna, discendenti di un popolo plasmato da quasi 3000 anni di cambiamenti e incontri tra persone di culture diverse.

Da questo incredibile crocevia - il progetto nasce nel 2022 - sono stati selezionati i 100 volti dei nuovi "Romans", basandosi su due sole regole: essere residenti a Roma e under 40.

Questo percorso fotografico non è solo fatto di immagini, infatti la fotografa, tramite i suoi scatti, vuole prendere per mano il lettore portandolo alla scoperta di posti poco conosciuti, passando per quelli più significativi. In un perfetto mix tra presente e passato. Un nuovo modo di vedere, scoprire e vivere la nuova e vecchia Roma.



Il progetto sarà in mostra alla PELANDA | @mattatoio a Roma nel contesto del @iper_festivaldelleperiferie dal 5 all'11 Giugno 2023. Il vernissage si terrà il 5 Giugno dalle ore 17 alle ore 20



Pelanda | MATTATOIO

Piazza O. Giustiniani, 4 – Roma

Ingresso libero



?????????? ?????????, il paradigma del non-centro, è il titolo della seconda edizione di @iper_festivaldelleperiferie che si terrà alla Pelanda @mattatoio ??? ? ???'?? ?????? ???.

IPER – Festival delle periferie è un progetto @museodelleperiferie Azienda Speciale Palaexpo



BIO:

Erica Fava, nasce e vive a Roma dal 1984.

Durante l’universita? conosce la fotografia per caso e decide fin da subito di renderla la sua attivita? principale, lavorando inizialmente in un locale LGBT+ della capitale e coinvolgendo tutti i suoi conoscenti nella sua ricerca creativa.

Negli anni collabora con artisti di vario genere sperimentando principalmente nel mondo della fotografia di moda e nel ritratto.

La sua è una fotografia libera da schemi e regole, ama cambiare stile e dedicarsi al genere che in quel momento della sua vita la rappresenta meglio.

Da alcuni anni è coordinatrice moda presso l’ISFCI di Roma dove insegna fotografia di moda.

Firma lavori per: Dolce e Gabbana, Armani, Elle, L’Officiel Italia, Grazia, Vanity Fair, Dior, Pasquale Bruni, Laura Biagiotti, Zegna e molti altri.

Nonostante la moda si trovi a Milano, Erica e? rimasta a Roma, citta? che continua ad affascinarla e a regalarle scorci inediti che vengono spesso usati come set nei suoi servizi fotografici. Alla domanda: “Qual e? il progetto che ti ha dato maggiori soddisfazioni?” Lei risponde sempre “Il prossimo”.