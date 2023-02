Romanitas, la mostra di Fulvio Morella che inaugura il ciclo “Scripta?”

Dal braille alle stelle: l’arte tra le dita. Apre il 21 febbraio “Romanitas”, personale di Fulvio Morella a Roma. Primo appuntamento con il progetto artistico e culturale “Scripta?” promosso da Gaggenau e CRAMUM: un ciclo di quattro mostre, a cura del direttore artistico di CRAMUM Sabino Maria Frassà, per indagare il legame tra scrittura, arte e materia.-

La mostra

La scrittura, così come il prodotto artistico, nasce dal gesto fluttuante della mano ed è traccia di idee e memoria di un passaggio. Da questa premessa nasce una riflessione sull’esperienza estetica della parola scritta e del linguaggio nell’arte, punto di partenza del ciclo di mostre che animerà gli showroom Gaggenau DesignElementi di Milano e Roma per tutto il 2023. Ribaltando il senso secolare della locuzione latina “verba volant, scripta manent”, Gaggenau e CRAMUM mettono in scena un viaggio unico che parte dalla materia, interpretata dal genio umano, per arrivare a tessere luoghi dell'anima

La prima mostra del ciclo “Scripta?” porta allo showroom Gaggenau DesignElementi di Roma la personale di Fulvio Morella “Romanitas”, un percorso multisensoriale che fonde insieme la visionaria filosofia di Friedrich Nietzsche con i valori esemplari dell’Antica Roma e riflette sul futuro dell’esistenza umana.

“Gli showroom Gaggenau si trasformano ancora una volta in luoghi di esperienze condivise di bellezza, per ritrovare una comunicazione più autentica con sé stessi e con gli altri attraverso l’arte”, commenta Sabino Maria Frassà, curatore della mostra. “Quello che resterà sarà un’esperienza sul doppio piano, visivo e percettivo, attraverso il connubio tra segni, immagini e materiali preziosi, tra vista e tatto”. Uno spirito alla base della ricerca artistica di Fulvio Morella, che integra la percezione visiva dell’opera d’arte con gli altri sensi, principalmente il tatto, e che proprio attraverso l’atto di tornire il legno, eliminando gli strati più superficiali, indaga l’essenza della realtà.

“Romanitas”, in corso presso lo showroom Gaggenau DesignElementi di Roma a partire dal 21 febbraio 2023 - XVI Giornata Nazionale del Braille -, mette in mostra la riflessione ontologica dell’artista attraverso numerose opere inedite che appartengono alla serie Blind Wood, un progetto con cui Fulvio Morella ha introdotto in modo compiuto la scrittura in braille all’interno della sua ricerca artistica. Un linguaggio impiegato, da un lato, come elemento decorativo e, dall’altro, come chiave per comprendere e interpretare la forma delle opere, che, a prima vista astratte, rileggono in chiave contemporanea monumenti, luoghi storici e simboli di un’antichità oggi ancora viva come antichi teatri (Ferentino, Tuscolo e Ostia) e maschere della commedia romana. Il risultato sono lavori in legno tornito e per la prima volta tessili - con l’impiego di un tessuto pregiato donato dalla storica azienda francese Lelièvre Paris - che invitano il pubblico ad andare oltre il sipario e diventare artefice della propria vita, liberandosi da un’errata concezione del tempo che imprigiona l’uomo occidentale, secondo cui ogni cosa ha un inizio e una fine, un principio e uno scopo. Come spiega il curatore Sabino Maria Frassà: “Attraverso le inedite opere in mostra Fulvio Morella dà forma compiuta a un’evoluzione quasi futurista del braille, ricca di significati e suggestioni: non più soltanto su legno ma anche su tessuto l’artista ci porta a scoprire in un cielo stellato nascosti e seducenti messaggi in braille”.

Il rapporto tra passato e futuro, tra rovina e rinascita e la teoria nietzschiana dell’eterno ritorno sono elementi centrali nella mostra “Romanitas”. Non c’è alcuna nostalgia nei confronti di un glorioso passato, bensì la consapevolezza che, prima o poi, il passato tornerà. Del resto, cosa ha reso “eterna” Roma se non la capacità di valorizzare il genio umano in tutte le sue forme? Le opere in mostra permettono così di tratteggiare un ideale percorso fatto di simboli: dopo il Pantheon e il Mausoleo di Augusto, in mostra per la prima volta un’opera che reinterpreta l’Anfiteatro Flavio, ma anche immagini archetipiche come quella della clessidra che rimanda al fluire ininterrotto del tempo e che in forme e materiali diversi sarà presente sia in apertura che a chiusura della mostra.

Se le armoniche forme geometriche rimangono la cifra caratteristica dell’artista, è sempre più forte nella sua produzione la dimensione concettuale: Morella intende coinvolgere in modo attivo lo spettatore. La tornitura del legno è così integrata all’esperienza tattile del braille, fino a diventare il punto di partenza per sperimentare insieme al pubblico nuove prospettive e visioni sul futuro: la vera sfida che l’artista ci propone è proprio quella di non fermarci alla superficie delle opere, abbracciando un’esperienza multisensoriale che permetta di scoprire cosa si cela “oltre al sipario”... dal braille alle stelle.

Visite aperte al pubblico solo su appuntamento previo contatto e-mail o telefonico.