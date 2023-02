"Romanesca", presentazione del libro di Lorenzo Plutino

Viene presentato a Roma il 4 marzo il libro "Romanesca" di Lorenzo Plutino.

L'evento si svolgerà presso la Libreria Eli, in viale Somalia, 50, sabato prossimo alle 17,30. L'ingresso all'evento è libero previa registrazione scrivendo a eventi@libreriaeli.it

"Romanesca"

Leggendo i sonetti e le poesie di Lorenzo Plutino traspare tutto il vero spirito romanesco, un combinato perfetto fatto d’ironia e di sentimento, di sfottò e di romanticismo. Un testo ideale per chi vuol farsi una piacevole passeggiata per i luoghi più veri di Roma per cogliere la magia segreta della Città Eterna.

Dialogherà con l'autore Francesco Palombi ed è previsto un intervento di Costantino Pucci e Cesare Oliva, chitarrista del Ponentino Trio.