I Romanderground all’Angelo Mai

A distanza di cinque mesi dall’uscita del loro ultimo album, “Palingenesi”, e dopo un tour che li ha portati a suonare in diverse città e regioni d’Italia, i Romanderground sono finalmente pronti per la loro città. Venerdì 24 novembre all’Angelo Mai, il gruppo chiuderà l’ultima tappa di presentazione dell’album, presentando “Palingenesi” dal vivo per la prima volta a Roma. Prisma, Mister T e DJ Snifta saranno accompagnati sul palco dal basso di Gabbo dei Cor Veleno e dalla batteria di Michael Masci, quest’ultimo già presente in tutte le date del tour.

Oltre alla presenza sul palco del bassista dei Cor Veleno, è stata annunciata anche la presenza di tutti gli altri artisti presenti nel disco e molti altri ospiti a sorpresa, tra DJ, musicisti e rapper della scena romana, per trasformare il concerto in una vera e propria festa, in cui il gruppo, oltre ai brani del nuovo album, performerà vecchi classici e nuovi medley studiati con gli ospiti della serata. Tra gli ospiti annunciati: Danno dei Colle Der Fomento, Squarta dei Cor Veleno, Hyst, William Pascal del Do Your Thang e la voce di Beatrice Gatto, figlia del batterista jazz Roberto Gatto.

Le sorprese non sono finite, prima del live dei Romanderground, si esibirà sul palco un altro collega rapper romano, appartenente al collettivo romano Dead Poets: Sgravo. L’MC presenterà il suo ultimo album dal titolo “Borgataro”. Sul palco con lui ospiti ed amici presenti nell’album, tra cui alcuni tra i nomi più conosciuti e promettenti della scena Hip-Hop capitolina come DJ Fastcut, Wiser Keegan, Suarez, Supremo 73, Sace e Royal Damn.