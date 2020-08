Romana! La festa della canzone popolare al femminile

Un interessante appuntamento venerdì 7 agosto 2020 al giardino del Brancaleone di Roma per una rassegna musicale sul folk romano di nuova concezione: protagonisti cinque fra i principali e più attivi gruppi "a conduzione femminile" che interpretano la Capitale, dalla tradizione popolare attraverso una profonda ricerca sul folk e la canzone d'autore, immaginando nuovi scenari e nuove sonorità, per un futuro musicale e creativo in cui le donne si riprendano con forza la parola.



I gruppi che si avvicenderanno sul palco all'aperto del Brancaleone saranno: BandaJorona (ospite Filippo Gatti), Raffaella Misiti & Le Romane, Roma Nostra (ospite Daniele Coccia), Stefania Placidi "la Duchessa" e Traindeville (Ludovica Valori e Paolo Camerini). Tra una performance e l'altra il pubblico sarà intrattenuto dagli interventi dell'attrice e autrice Arianna Gaudio. La direzione artistica dell'evento, nato da un’idea “illuminante” di Giampaolo Felici degli Ardecore, è di Bianca Giovannini "la Jorona".



Le formazioni in dettaglio:



Roma Nostra con Daniele Coccia

Roxana Ene

Franco Pietropaoli

Daniele Coccia



Raffaella Misiti & Le Romane

Raffaella Misiti

Desiree Infascelli

Annalisa Baldi

Arianna Gaudio



Traindeville

Ludovica Valori

Paolo Camerini



Stefania Placidi "la Duchessa"



BandaJorona

Bianca Giovannini "la Jorona"

Felice Zingarelli

Rita Tumminia

Ospite: Filippo Gatti



Come da disposizioni anticovid è obbligatorio l’uso dei dispostivi di protezione personali e il rispetto delle distanze di sicurezza.

Ingresso con tessera Arci.

Per evitare assembramenti all'ingresso, si consiglia ai non ancora soci Arci di pre-iscriversi al link e ritirare la tessera direttamente al Brancaleone: https://brancaleone.it/arci/