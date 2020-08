Roman Classic Jazz Heritage di Michele Pavese in concerto a Village Celimontana

ROMAN CLASSIC JAZZ FESTIVAL A CURA DI LINO PATRUNO A VILLAGE CELIMONTANA DAL 7 AL 22 AGOSTO 2020.



Nel 1949 Louis Armstrong viene a Roma e dà il nome di “Roman New Orleans Jazz Band” alla prima vera realtà jazzistica della Città Eterna. Ci volle un parere giuridico, quando, dopo un contenzioso fra i componenti, Carlo Loffredo ricompose una nuova BAND che si chiamò “II ROMAN NEW ORLEANS JAZZ BAND”, la quale si distinse dalla prima, anche quando questa si ricostituì, ottenendo successi molto maggiori, sia in Italia che all’Estero, non passava settimana che non fossero in televisione o in radio, partecipando anche ad alcuni popolari film dell’epoca (anni ’50).



“Ho avuto la soddisfazione di suonare tanto con la prima che con la seconda, diventata poi Carlo Loffredo Jazz Band” dice Michele Pavese “grazie all’intraprendenza organizzativa e indiscussa capacità musicale del Leader”. La denominazione ROMAN è un esplicito omaggio alla storia di questa città in ambito musicale. La “Roman Dixieland Few Stars di Michele Pavese”, in attività negli ultimi 30 anni, diventa “ROMAN CLASSIC JAZZ HERITAGE di Michele Pavese” in segno di chiaro omaggio al Maestro Carlo Loffredo da poco venuto a mancare.



NB: "Tutti gli eventi del Village Celimontana si svolgeranno in linea con le regole di sicurezza Anti Covid. Pertanto verranno mantenute le giuste distanze in modo da garantire una corretta fruizione degli eventi."



INGRESSO LIBERO

______________________

VILLAGE CELIMONTANA

Villa Celimontana

Via della Navicella, 12

00184 ROMA

info 3490709468

www.villagecelimontana.it