Romaeuropa Festival chiude in anticipo: le attività proseguiranno online

Romaeuropa Festival chiude in anticipo. A seguito delle indicazioni contenute nell'ultimo Dpcm, ieri - 25 ottobre - è stato l’ultimo giorno di attività del REf2020 in presenza di pubblico.

La chiusura anticipata del festival è stata contrassegnata da due eventi: Treatise, l’esibizione pianistica di Fabrizio Ottaviucci e l’ultima replica della coreografia Coefore Rock ‘n’ Roll di Enzo Cosimi, al termine della quale il Direttore di Romaeuropa Fabrizio Grifasi ha dichiarato: " 'Con-tatto' è stato il titolo di questa edizione del REf2020 e ogni serata è stata un dono straordinario che ci ha visto uniti, seppur nel distanziamento, con artisti e pubblico. Ringraziamo le istituzioni e i nostri partner italiani e internazionali per il loro sostegno e per aver condiviso idee e progettualità comuni. E un grazie speciale al pubblico che ci ha seguito con passione in questa avventura. Siamo addolorati per gli spettacoli che non potranno andare in scena in presenza di spettatori in sala e valuteremo con le compagnie altre possibilità per poter proseguire e riprendere la nostra collaborazione".

Dal 18 settembre al 25 ottobre la Fondazione ha presentato 44 spettacoli dal vivo di cui 14 dall'estero per 78 recite; ha accolto in sicurezza 12.848 spettatori e 233 artisti garantendo la loro attività insieme a quella dei 77 componenti dello staff del REf2020.

Romaeuropa continuerà le sue attività on line, a partire dai prossimi appuntamenti con la maratona Table Top Shakespeare: At Home Edition della compagnia inglese Forced Entertainment, in programma fino al 15 novembre. Tutti i biglietti acquistati che non potranno essere utilizzati a causa della cancellazione degli spettacoli in programma, potranno essere rimborsati.