RomaEterna. International Couture, sfilata di alta moda all'Eur

RomaEterna. International Couture è l’evento, giunto alla sua undicesima edizione, in programma all'Eur dal 2 al 5 luglio. Creatori di alta moda italiani e internazionali, selezionati con cura grazie dall’originalità delle loro creazioni, all'alta qualità dei materiali utilizzati, alla bellezza delle stoffe, alla precisione e alla cura con la quale i capi vengono realizzati, saranno protagonisti della kermesse organizzata con il Patrocinio del Municipio Roma IX.

Ogni edizione è stata dedicata a un tema dominante, RomaEterna è il titolo della prossima edizione: un nuovo format che prevede oltre alle sfilate, esposizioni e vari eventi collaterali.

L'alta moda e gli accessori presentati da RomaEterna sono racchiusi in un progetto culturale, di storia, di tutti e per tutti perché coinvolge un sistema, il suo territorio e le sue infrastrutture. RomaEterna, non è solo un evento straordinario sotto il profilo della comunicazione, ma rappresenta l’opportunità di raccontare una storia nel segno della bellezza Italiana e Internazionale. Il programma prevede 4 giornate con eventi itineranti dedicati alla Moda, al fatto a mano e alla Bellezza, che si svilupperanno in vari spazi iconici concentrati nel complesso urbanistico e architettonico di Roma, all’EUR, con il seguente calendario.

Eventi esclusivamente su invito:

2 luglio ore 18:30: Opening ROMAETERNA INMOSTRA tra Moda & Cinema alla Vaccheria.

3 luglio ore 10:00: La Mostra rimarrà aperta al pubblico da Mercoledi 3 luglio a Venerdi 5 luglio.

3 luglio ore 19:30: Sfilata Maison Luigi Borbone alla Scalea “Carlo Mosca” SS Pietro e Paolo.

4 luglio ore 18:30: Tableau Vivant Inside the Dream al Salone delle Colonne.

4 luglio ore 19:30: Sfilata International Couture al Salone delle Colonne.

5 luglio ore 17:00: Evento CNA, RMI 2024 al Salone delle Colonne. Evento gestito da CNA.

Il 2 luglio alle ore 18:30: Opening Esposizione alla Vaccheria: Moda, Made in Italy & Cinema, solo su invito. La Mostra rimarrà aperta al pubblico da Mercoledi 3 luglio a Venerdi 5 luglio. La Vaccheria rappresenta uno spazio culturale dove si mescolano linguaggi e artisti. Oltre all’esposizione curata dal creatore di Moda Luigi Borbone e dal Visual Francesco Mazzei, Si potrà ammirare anche la mostra straordinaria dedicata al maestro Silvano Campeggi composta da manifesti di alcuni film mito di Hollywood come “Colazione da Tiffany", dove l’attrice Audrey Hepburn rappresenta un’icona di stile con l’abito mito di Givenchy. La Vaccheria, riqualificata nel 2009 è rimasta chiusa fino al 2022 quando l’attuale amministrazione ha deciso di trasformarla in un luogo di cultura e socialità, casa romana della pop art e da allora ospita mostre di pop art e new pop art di grande impatto, con ingresso gratuito. È stata visitata in un anno e mezzo da 56000 persone. Una parte della Vaccheria è dedicata poi alla possibilità per i giovani artisti di esporre gratuitamente ed un’ala ad aule studio e lettura.

Il 3 luglio ore 19:30: SFILATA MAISON LUIGI BORBONE. Presentazione della Collezione Alta Moda, Autunno-Inverno 2024, disegnata da Luigi Borbone alla Scalea “Carlo Mosca” SS Pietro e Paolo. Il tempio monumentale dei Santi Pietro e Paolo in Roma si innalza nel punto più elevato dell'EUR, là dove si ritiene che preesistesse un oratorio dell'Arciconfraternita dei Pellegrini, sempre consacrato ai due Apostoli.

Il 4 luglio ore 18:30: INSIDE THE DREAM, TABLEAU VIVANT proposto al Salone delle Colonne dall’Associazione no profit, Officine Talenti Preziosi, che presenterà gioielli creati artigianalmente a mano da alcune Socie abbinati ad abiti Heritage di Luigi Borbone.

Il 4 luglio ore 19:30: INTERNATIONAL COUTURE FASHION SHOW. Presentazione delle Collezioni Italiane e Internazionali di: Abiddikkia, AIP, Marinella Piccinno con accessori di Exati e Mespecta, Missaki Couture, Natasha Pavluchenko, Poet-Lab, Royal Style by Hayat Karimi. Accessori di Fleur d’Oranger, Exati e Mespecta Italia. Al Salone delle Colonne, Eur, all’interno del Palazzo dell’Arte Antica, una delle quattro architetture progettate nel piano urbanistico dell’Esposizione Universale di Roma del ’42 per costituire il nucleo centrale della rassegna espositiva, con la Piazza Imperiale, che, nelle intenzioni dei progettisti, doveva rappresentare una grande agorà, di chiara matrice classica, dalla forte carica celebrativa.

Il 5 luglio ore 17:00: Evento CNA, RMI 2024. Il progetto ha come obiettivo di riportare alto il nome di Roma nel mondo e lo farà all’insegna della bellezza espressa nelle sue forme più suggestive dove ROMAETERNA rappresenterà una vera e propria celebrazione della cultura, dell’arte e della capacità di stringere legami attraverso opere uniche di Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria e eccellenze del buon vivere all’italiana insieme a Enogastronomia e prodotti tipici associati al turismo.