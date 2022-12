Romadiffusa, il Christmas market diffuso a Trastevere

Dopo il successo della prima edizione di settembre che ha attratto oltre 12mila partecipanti, 130mila visitatori unici tra IG e sito web, 40 realtà commerciali sul territorio e la partecipazione di numerosi artisti e musicisti, il festival Romadiffusa torna il 17 e 18 dicembre ad animare Trastevere, con una nuova proposta: il primo market diffuso della città.

Designer e brand indipendenti dalla moda, all’artigianato, all’editoria, esporranno nei luoghi più iconici del Rione: osterie, bar, gallerie d’arte, librerie, il biscottificio storico, mentre le strade saranno animate da workshop, musica e performance itineranti.

Un “market diffuso”, quello ideato e realizzato da Bla Studio, dove i regali torneranno ad assumere il loro significato originario: non più oggetti anonimi comprati in fretta online o lungo vie affollate, ma pensieri scelti con consapevolezza in un’atmosfera di festa e valorizzazione del territorio e dei brand locali.

“Troppo spesso, le settimane a ridosso del Natale, si riducono a corse stressanti al centro commerciale, negli scarsi ritagli di tempo, per acquistare oggetti de-personalizzati e senza storia. Con questa iniziativa, vogliamo ‘umanizzare’ l'esperienza degli acquisti pre-natalizi, mettendo al centro brand locali e sostenibili - avanguardie del design, dell’editoria, della profumeria artistica - e rendendo visibili, attraverso i workshop con gli artigiani, i processi di creazione degli oggetti.” Così Sara D’Agati e Maddalena Salerno, fondatrici di Bla Studio e ideatrici del festival, raccontano l’edizione di Natale. “Come nella scorsa edizione - proseguono - anche questa volta i luoghi che ospiteranno gli stand, non saranno quelli in genere deputati a questo tipo di attività e, anche questa volta, non mancheranno la musica e le performance artistiche".

Tornano anche i workshop con gli artigiani del quartiere, pensati in modo tale che, al loro termine, le persone escano dal laboratorio con un oggetto personalizzato, creato sul momento, da poter regalare a Natale. E per chi ha figli, ci saranno laboratori creativi che impegneranno i bambini, mentre i genitori sono in giro a fare acquisti.

I brand

Tutti made in Roma e artigianali, di seguito alcuni dei nomi dei 30 brand selezionati per la prima edizione del market diffuso: Design e interiors con Paranà e Spazio Giallo; editoria indipendente con Ultrablu Publishing, Panteon Magazine e Il Bestiario; gioielli con Devi Petti e Jardin du plaisir; streetwear con Ten Minutes to Moon e XNOVO; profumeria artistica con Pantheon Profumi e Marcoccia Profumi; abbigliamento e accessori con Arturo, Mafi e Amano etc.

I workshop

Workshop di artigianato, fotografia, musica, tasting. Dai workshops di doratura e ceramica, a quello di floreal design, dal tour fotografico allo yoga, dalla serigrafia alla profumeria artistica alla musica, fino alla caccia al tesoro per i vicoli e i laboratori creativi per i più piccini.

Musica, cinema, eventi e degustazioni

Matineé e Sunday cinema alla Sala Troisi, dj set dal balcone in Piazza della Gensola, jazz e musica live per i vicoli, concerto di chitarra classica di Paolo Zou, ritratti di strada con banco ottico, performance interattiva in piazza con Orchestra Improvvisata, installazione di Brook Hsu nella chiesa sconsacrata Sant’Andrea De Scaphis, proiezioni film in 8mm in Via della Luce, etc.

Degustazione vini naturali e gin powered by Bibo, carbonara in strada e musica live nella storica osteria romana Da Enzo al 29, Margarita e musica live a La Punta; Vin brulé in piazza e molto altro.

BLA Studio, agenzia creativa specializzata nell’ideazione di format innovativi che valorizzino il territorio e favoriscano le reti tra diverse realtà e cittadini, parte con Romadiffusa da Trastevere Ripa per omaggiare uno dei luoghi più iconici della città, ma prevede, nel corso del tempo, di coinvolgere tutti i quartieri della capitale. Le prossime tappe saranno Tor Pignattara, Esquilino, Centocelle e Testaccio.