Roma Tropicale Festival, l’evento dedicato a piante e design, torna il 5 maggio 2024 nella campagna romana del Borgo della Mistica, con una giornata ricca di attività green, dalle 10:30 alle 23:30, con la direzione artistica di Roma Tropicale ed Estate Mistica. Un evento che nasce dall’esigenza di creare un luogo e momento di incontro per gli appassionati del verde, in cui confrontarsi, tra piante, esperimenti botanici, design, artigiani e nuovi trend che si fanno strada nel mondo dell’urban jungle.

Prendersi cura delle piante, e di sé. Lo stile di vita sempre più digitale, la rivalutazione degli spazi abitati nel periodo pandemico e l’impellente esigenza di fare qualcosa a favore dell’ambiente, ha portato i Millennials e le nuove generazioni ad avvicinarsi sempre di più alla natura, al giardinaggio e all’agricoltura urbana. Secondo un’indagine svolta da OnePoll, fino al 70% dei millennials si definisce "plants parent", un termine coniato per identificarsi chiaramente come appassionati e veri e propri genitori di piante di appartamento, che diventano esseri di cui prendersi cura. Il credo comune è che le piante siano terapeutiche. Lo sono per l’ambiente, per gli spazi che abitiamo e per chi le coltiva: un vero e proprio nuovo modo di ricongiungersi alla natura, di staccare dalla frenesia quotidiana e di prendersi cura dell’altro, come di sé.

E lo confermano anche gli studi: una ricerca pubblicata sul Journal of Physiological Anthropology ha esaminato i benefici fisiologici dell'interazione con le piante d'appartamento e ha scoperto che le piante possono far sentire più a proprio agio, tranquilli e naturali, già solo dopo 15 minuti di attività, riducendo lo stress fisiologico e psicologico. Vivere con le piante, quindi, può avere un forte effetto positivo sulla nostra salute mentale e ridurre i livelli di stress negli ambienti interni. Espositori, workshop e musica. Durante Roma Tropicale Festival, sarà possibile ampliare la propria collezione di piante - e non solo - scegliendo tra decine di espositori: designer, brand, artigiani e vivaisti, riuniti dalla passione per la ricerca e l’amore per la musica.

Sarà possibile imparare a realizzare un terrario, degli accessori di ceramica, delle composizioni floreali, ma anche imparare tante nuove nozioni sul mondo del verde. Cimentarsi in un rinvaso, scoprire la coltivazione delle piante aromatiche o diventare protagonisti durante lo scambio di talee. Portando le proprie, sarà possibile scambiarle con altri appassionati, in modo tale da far crescere la propria giungla domestica, in un modo nuovo e divertente. A fare da colonna sonora all’intera giornata, una line up di artisti romani e internazionali che si alterneranno in consolle: Arianna del Grosso, Serena Di, Victor Soldier e Bi Disc, accompagneranno i partecipanti con dj set fino a sera. L’evento è aperto a tutti ed è gratuito.

Un’occasione unica per incontrare sia esperti che neofiti, scoprire le ultime tendenze in termini di piante ed arredo e immergersi in un’atmosfera rilassante ed extra-urbana, vivendo un experience di campagna in città! Food & Drink a cura di Vinificio, PAS by Eugenio Roncoroni e Mun Sushi Bar.