Roma Tre Orchestra: una settimana di musica alla Casa dei bimbi

La Casa dei bimbi alla Garbatella, il piccolo gioiello architettonico è stato scelto da Roma Tre Orchestra come eccellente luogo dove fare musica all'aperto.

Martedì 15 e venerdì 18 giugno sono infatti in programma due concerti, ad ingresso gratuito, proposti dall'Orchestra in questo suggestivo spazio situato in un quartiere storico della città.

I concerti

Martedì 15 giugno ore 18 Casa dei Bimbi (piazza N. Longobardi, 2)

Young Artists Piano Solo Series 2020 - 2021 - Stefania Argentieri

P. I. Tchaikovsky: Grand Sonata in sol maggiore op. 37

J. Offenbach - M. Moskovsky: Barcarola da “Le Contes d’Hoffmann”

F. Chopin: Andante spianato e Grande polacca brillante op. 22

Stefania Argentieri, pianoforte

Venerdì 18 giugno ore 18 Casa dei Bimbi

Young Artists Piano Solo Series 2020 - 2021 - Lorenzo Bevacqua

F. Schumann: Scene del Carnevale di Vienna op. 26

F. Schubert: Sonata in si bemolle maggiore D. 960

Lorenzo Bevacqua, pianoforte

Entrambi i concerti sono ad ingresso gratuito, ma occorre riservare il posto scrivendo a prenotazionir3o@gmail.com

