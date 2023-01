RomaSposa diventa “Urban” e sfila al Prati Bus District dal 20 al 22 gennaio 2023

Tutte le tendenze e le novità del settore wedding tornano protagoniste nella Capitale, dal 20 al 22 gennaio 2023, con un nuovo appuntamento del Salone Internazionale della Sposa per la prima volta al Prati Bus District con RomaSposa Urban. L’evento dedicato ai futuri sposi porta nella centralissima Viale Angelico 52 le proposte dei circa 150 espositori presenti con soluzioni per location, intrattenimento, addobbi, bomboniere, abiti, acconciatura, make-up, foto e viaggi di nozze.

Un viaggio a 360° nel mondo del wedding che ispira sogni e desideri, con novità e trend di tutte le categorie merceologiche.

Il programma dell'evento

Ricco il calendario delle sfilate, con tantissimi abiti in passerella, realizzati da atelier nazionali e internazionali, con modelli per la regina delle nozze, per lo sposo e da cerimonia. RomaSposa da sempre cattura altissima partecipazione da parte di operatori del settore e pubblico – oltre 30mila i visitatori dell’ultima edizione - per l’alta qualità e grande professionalità dei servizi offerti.

L’ingresso è aperto al pubblico, con biglietto del costo di 6 euro per venerdì 20 e di 10 euro per le giornate di sabato 21 e domenica 22.1.2023.

È previsto ingresso gratuito per bambini sotto i dieci anni d’età e un accesso dedicato ai disabili. Sono ammessi animali di piccola taglia.

Come partecipare

Per saltare la fila alle casse è possibile acquistare online il biglietto su ticket.it oppure scaricare il coupon per la riduzione da presentare alle casse direttamente a questo link.

Per informazioni www.romasposa.it