Roma Sport Experience a Cinecittà World

Cinecittà World, il parco divertimenti del cinema e della tv, festeggia tutte le mamme nel weekend dell'11 o 12 maggio. Protagonista nel fine settimana sarà l'evento Roma Sport Experience. Tante le attività da provare durante la 6a edizione della manifestazione sportiva.

A Cinecittà World e a Roma World saranno due giorni di sport e pura energia. La sesta edizione di Roma Sport Experience trasformerà il Parco del Cinema e della Tv in un vero e proprio villaggio dello Sport.

I partecipanti scopriranno e proveranno tante discipline come: Kung Fu, Judo, Ju Jitsu, Kick Boxing, Hockey Roll, Stand up Paddle, Windsurf, Sub, Pallanuoto, Beach Volley, Bodybuilding, Basket, Baseball. Oltre alle numerose attività sportive, passando tra esibizioni di Danza e lezioni di Fitness, assisteranno ad entusiasmanti Sport Show, Convegni e Master Class, coniugando sport e divertimento.

Il programma di Roma Sport Experience

SABATO 11 Maggio

Cinecittà World

PALASTUDIO - JU JITSU

CINECITTA' STREET - STREET SOCCER

TEATRO 1 - DANZA

TEATRO 4 - DANZA

PALCO CINECITTA' STREET - SHOW CALCIO FREESTYLE

AREA ROMA - DIFESA PERSONALE

Roma World

SOFT AIR



DOMENICA 12 Maggio

Cinecittà World

PALASTUDIO - INTERNATIONAL DRAGON CUP

CINECITTA' STREET - STREET SOCCER

TEATRO 1 - DANZA

TEATRO 4 - DANZA

AREA ROMA - SOFT AIR

PALCO CINECITTA' STREET - SHOW CALCIO FREESTYLE

AREA ROMA - DIFESA PERSONALE

Roma World

SOFT AIR