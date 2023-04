Roma Soul City Weekender 2023

Quindici anni di Roma Soul City. Fin dalla sua prima edizione, nel 2008, la crew di RSC ha creato per la prima volta nella Capitale un evento annuale completamente dedicato al sound e alla cultura del Northern Soul che richiama soulies e appassionati da tutt’Italia e dall’estero.



Per festeggiare i suoi primi quindici anni, Roma Soul City eccezionalmente si trasforma in Weekender sdoppiandosi in due serate: venerdì 5 maggio e sabato 6 maggio 2023.



Si inizia venerdì 5 maggio, dalle ore 22.30, con il Warm Up in puro stile pub che si svolgerà al Treefolk's Public House di Trastevere con selezioni d’ascolto di due guest dj direttamente dalla Gran Bretagna: Andy Entwistle e Ginger Taylor





Insieme ai resident, Marco Dall'Asta, Leo Mastropierro e Carlo Campaiola, il dj set di apertura sarà affidato ad Aldo Ricciardi e l’ospite d’onore della serata sarà il leggendario Ginger Taylor, in poche parole uno dei più famosi dj e collezionisti soul d’oltremanica. Una vera e propria icona della scena Northern soul da ben 40 anni, appassionato collezionista di rare edizioni americane e made in Uk, richiestissimo per le sue selezioni in Europa e nel mondo.