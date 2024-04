Roma Soul City Alldayer 2024

Torna sabato 11 maggio il Roma Soul City Alldayer, l’appuntamento annuale completamente dedicato al sound e alla cultura del Northern & Rare Soul che richiama nella Capitale soulies e appassionati da tutt’Italia e dall’estero.

Per la sua 16esima edizione viene confermata sia la location, i Pinispettinati con il suo ampio garden, che la formula, l’Alldayer con djs set a partire dalle ore 17 fino a dopo mezzanotte rigorosamente in vinile originale.

Il parquet dei Pinispettinati si riempirà infatti di note e dancers a partire dalle ore 17 per proseguire il viaggio, proposto rigorosamente in vinile originale, nelle tante sfaccettature della musica Soul dal northern al crossover per arrivare al modern soul, fino a poco dopo la mezzanotte. Insieme ai resident, Marco Dall'Asta, Leo Mastropierro e Carlo Campaiola, il dj set di apertura sarà affidato ad Aldo Ricciardi mentre gli ospiti d’onore, direttamente dalla Scozia, sarà la coppia, nella vita e nella passione per il collezionismo e la musica soul, Dave e Lynne Girdwood.

Dave e Lynne sono sposati da quasi 10 anni e in questo periodo hanno avuto la fortuna di fare sia double deck o che DJ separatamente in alcuni eventi straordinari sia nel Regno Unito che in Europa: Different Strokes a Manchester, Soul Collective ad Aberdeen, Let's Dance Some Mo, MFSB, Stockholm Soul Weekender, Disco 30, Hysteric Disco, Munich Soul Weekender, Lovelight Discothek ad Amburgo e la loro recente apparizione al mitico 6T’s Allnighter al 100 Club di Londra.