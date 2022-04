Roma Soul City Alldayer 2022

Dopo più di due anni torna Roma Soul City, l'evento soul capitolino nato nel 2008.

Un ritorno in grande stile previsto per sabato 14 maggio 2022 con una assoluta novità: per la prima volta il Roma Soul City si trasforma in Alldayer con la pista aperta al groove e al ballo già dal pomeriggio. Il parquet dei Pinispettinati sarà infatti aperto alle danze alle ore 17 per proseguire il viaggio nella musica Soul fino a poco dopo la mezzanotte. Oltre ai resident, Marco Dall'Asta, Leo Mastropierro e Carlo Campaiola, il dj set di apertura sarà affidato ad Aldo Ricciardi e lo special guest della serata sarà un nome storico della scena soul italiana, Stefano Oggiano, per la prima volta da Milano al Roma Soul City.



Editore alla fine degli anni '90 della fanzine “La Pelle Nera”, Stefano è stato coinvolto nella scena rare soul italiana sin dai primi giorni.



Promotore dell'ormai leggendario Breakout Soul Club all-nighter, dove nel corso degli anni sono stati invitati molti dei migliori dj britannici (Ady Croasdell, Terry Jones, Mick Smith, Dave Flynn, Ginger Taylor, Tim Brown, Mick H, Mark Bicknell), ha anche ha suonato in tutti i principali eventi soul italiani tenuti in giro per il Paese (Rimini, Milano, Vicenza, Genova, Bologna, Parma, Pisa, Pordenone) e in Europa (Amburgo, Francoforte, Vienna).Nel 2002 ha compilato con Mick Boeri per la Irma Records la raccolta "Modern Soul: Livin' For The Weekend", contenente il classico "The Game Is Over" di Brown Sugar. Stefano in questi anni ha continuato a diffondere la fede attraverso trasmissioni radiofoniche, sul web e in serate varie (Milano Funk & Soul Allnighter, Soul Yard, Fire & Ice, ecc.).



Come negli ultimi anni Roma Soul City si svolgerà ai Pinispettinati, fantastico locale con pista in parquet, ideale per ballo ed evoluzioni. Prevista inoltre la possibilità di cenare presso il locale, previa prenotazione.



La musica proposta sarà come sempre il soul nelle sue varie sfaccettature, dal crossover al northern fino ad arrivare al modern soul, proposta dai dj con i loro 45 giri rari ed originali dell'epoca (prevalentemente anni '60 e '70).