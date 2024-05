‘Roma Pizza Contest’ al San Paolo District

Pizzerie romane in sfida

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio si svolgerà al San Paolo District la prima edizione di Roma Pizza Contest. L’evento prevede diverse competizioni tra alcune pizzerie della Capitale, che si sfideranno nei diversi contest in gara: Tonda Romana, Napoletana, Teglia e Pala. La manifestazione è organizzata da Michele e Daniele De Ventura, già noti nel settore dell’enogastronomia con l’evento ultradecennale ‘Simposio Trionfo del Gusto’, con oltre 10 edizioni alle spalle e 150mila presenze di visitatori negli anni.

Giuria

A giudicare le pizzerie in gara sarà un’unica giuria, composta da maestri pizzaioli, esperti del settore e giornalisti. Le pizze in gara saranno giudicate per l’impasto, l’aspetto, la forma, la cottura, la consistenza, la croccantezza, il topping.

Masterclass e laboratori per bambini

Roma Pizza Contest vuole promuovere anche le nuove tendenze del settore, sono previste Masterclass e approfondimenti con gli addetti ai lavori e gli operatori del mondo pizza. Ci saranno laboratori gratis per bambini.

Degustazioni

Grande spazio alle degustazioni, dove i visitatori potranno assaggiare le diverse specialità. Ad accompagnare le pizze anche i fritti all’italiana, e un corner con birre e spritz da abbinare alla proposta food.

Ingresso libero

Roma Pizza Contest’ vuole essere un evento di condivisione e pertanto l’ingresso è libero, aperto alle famiglie. Le degustazioni presso le pizzerie sono a pagamento.

Per ulteriori informazioni visitare il sito