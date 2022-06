Torna nella Capitale la seconda edizione della Roma Jewelry Week che anche quest’anno si terrà in autunno, dal 10 al 16 Ottobre 2022.

Dopo aver portato il format dell’evento RJW a Valenza, con la Valenza Jewelry Week,

Roma è pronta per riprogrammare esposizioni, Tour e il Premio Incinque Jewels. Un appuntamento per la valorizzazione e la promozione del gioiello contemporaneo, d’autore, d’artista e delle realtà orafe storiche, con una programmazione ricca di appuntamenti, visite guidate lungo percorsi speciali, uso di strumenti tecnologici e realtà aumentata, conferenze sul gioiello del futuro tramite NFT e diverse iniziative culturali che confermano l’evento come uno dei punti di riferimento nel settore.

In ragione della sua vocazione internazionale, anche quest’anno la settimana del gioiello avrà come protagonisti i jewelry designer/artisti da tutta Europa. Torna in particolare il Premio Incinque Jewels, indetto dall’associazione culturale Incinque Open Art Monti, evento di punta della Roma Jewelry Week e contest internazionale ormai giunto alla sua terza edizione che promuove la cultura del Gioiello Contemporaneo sul territorio di Roma, che si svolgerà nello splendido sito archeologico dell’Auditorium di Mecenate datato 30 a.C.



Dal 14 al 16 Ottobre sarà possibile ammirare le creazioni dei designer/artisti orafi, che con il tema “Grand Tour – i colori del viaggio” ci faranno viaggiare verso mete lontane, per vivere un’esperienza unica Un nuovo concetto di Grand Tour volto anche a recuperare gli scambi culturali e i rapporti professionali e interpersonali. Un premio speciale sarà assegnato dalla jewelry blogger MissGio.

La manifestazione RJW è ideata dall’architetto Monica Cecchini, che ne è direttore artistico. Molti i progetti presentati e selezionati anche grazie alla consulenza scientifica di Barbara Brocchi, creative manager, illustratrice, scrittrice, designer, docente IED, e Bianca Cappello, storica e critica del gioiello, docente e autrice di diverse pubblicazioni sul gioiello e sulla bigiotteria.

La selezione per il Premio Incinque Jewels sarà effettuata anche grazie alla consulenza di Emanuele Leonardi.

Numerose le realtà coinvolte protagoniste, come la Neo Scuola Romana del Gioiello Contemporaneo a cura di Claudio Franchi, e l’Associazione Officine di Talenti Preziosi.

La RJW ad oggi vanta la partecipazione dell'Università e Nobil Collegio degli Orefici, Gioiellieri, Argentieri dell’Alma Città di Roma e del Console Camerlengo dell’Università e Storico di Arte Orafa Aldo Vitali.

Prezioso anche il contributo della jewelry blogger MissGio, della jewelry journalist Laura Astrologo Porché, che promuove l’iniziativa tramite la sua pagina IG @journaldesbijoux e della start up Cultt, con la sponsorship di Doralia. Tra le scuole presenti anche l’Istituto Europeo di Design IED Roma e la scuola di formazione artistica di livello universitario per la moda, il design e la fotografia Accademia Italiana. Anche quest’anno la Roma Jewelry Week propone il format dei tour di visite guidate, attraverso i quali i visitatori potranno percorrere i vicoli dei rioni di Roma alla scoperta della loro secolare storia e quella degli atelier orafi, che ci apriranno le loro porte per un racconto immersivo tra arte, maestria orafa e preziose creazioni. Novità di quest’anno sarà anche un Call for paper oltre che il contest fotografico. Anticiperà l’evento la personale di Myriam B di M.Bottazzi italian fashion designer accessories and jewels made.



Tutti coloro che volessero partecipare al Premio Incinque Jewels, presentare un progetto, candidare la loro location o esporre durante gli eventi della RJW possono scrivere a: info@romajewelryweek.com o premioincinquejewels@gmail.com