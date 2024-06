Roma in movimento all'Energy Park

La manifestazione “Roma in Movimento”, patrocinata dal I Municipio di Roma Capitale, ha aperto le sue porte il 18 Giugno all’interno di un l’oasi urbana nel cuore di Roma, una manifestazione con un ricco calendario eventi sportivi, culturali, musicali tutti immersi nella natura.



La manifestazione “Roma in Movimento” si svolge all’Energy Park, ai piedi della riserva naturale di Monte Mario dal 18 Giugno fino a fine Novembre.

Nato da un progetto di riqualificazione urbana, il prato dell’Energy Park offre al pubblico romana, un ambiente informale in cui potrai decidere se stare seduto comodamente su un tavolo o una panca o portarti il tuo telo e stenderti guardando le stelle mentre si ascolta una presentazione di un libro.



Sarà una manifestazione per tutti, un luogo dove trascorrere del tempo di qualità con amici e familiari, lontano dalla frenesia della città, ma all’interno di essa, sarà un palcoscenico naturale per giovani artisti emergenti, un luogo dove, due volte al mese, potersi immergere nei profumi e nell’atmosfera delle culture internazionali, un luogo per godersi la bellezza della natura nel centro della città.



Presentazioni di libri e fumetti, mostre fotografiche ma anche proiezione delle partite degli europei e molto altro sarà il programma delle serate di Roma in movimento, il tutto accompagnato da un ristorante aperto tutti i giorni pranzo e cena e un punto ristoro. L’ingresso all’Energy Park è riservato ai soci dell’associazione ASD PKR, che ha permesso la riqualificazione dell’aria urbana, la tessera associativa, del costo di 1 euro a persona (bambini fino 12 anni gratis) ed è possibile farla all’ingresso, ha validità 12 mesi.