Roma in 100 centimetriquadri - La resilienza. Rassegna d' arte dal 23 agosto al 9 settembre 2021

Spazio 40 Art di Roma organizza la VII Edizione di "Roma in 100 centimetriquadri", evento curato da Tina Loiodice in collaborazione con EPM Edilpiemme Roma e Cristina Rubinetterie.



Quest'anno a causa del Covid19 siamo reduci da un lungo periodo di incertezza che ha vissuto non solo la città di Roma ma il mondo intero. Pertanto, la tematica proposta per questa VII Edizione di Roma in 100 centimetriquadri è la Resilienza .

Gli Artisti hanno illustrato, attraverso le loro opere, le emozioni e i racconti di una Roma che vuole rinascere e ripartire.



La VII Edizione si terrà nei mesi di agosto e settembre con il seguente calendario:

23 - 29 agosto - esposizione presso la Galleria IL LABORATORIO – Via del Moro 49 a Trastevere.

1 - 9 settembre - esposizione presso lo Showroom EPM ROMA – Piazza di S. Salvatore in Lauro 3.

Roma viene riproposta al pubblico in maniera iconografica attraverso opere di piccolo formato: 10 x 10 cm.

Ciascun artista ha scelto il proprio modo di rappresentare: saranno presentate opere di pittura, acquerelli, digital art, fotografie, ceramiche, piccole sculture ed installazioni.



Esporranno i seguenti artisti: Guido Allegrezza, Ar_KK, Franco Battaglia, Paola Bernardi, Maurizio Bruziches, Dario Calì, Valter Campanella, Giorgio Cardarella, Antonella Cascio, Marco Castellari, Anna Catalano, Damiana Cicconetti, Claudia Clemente, Barbara De Cubellis, Rita Denaro, Angelo Di Gianfilippo, Martina Di Russo, Martina Donati, Edyta Dzierz, Sabrina Faustini, Monica Galeotti, Elisabetta Giambanco, Loredana Giannotti, Emanuela Grassi, Jonathan Grego, Sabrina Guerrini, Sergio Guerrini, Caroline Heider, Giovanni Ingrassia, Valentina Lo Faro, Tina Loiodice, Annalisa Macchione, Piergiorgio Maiorini, Mauro Mammucari, Lucia Marchetta, Rocco Marcocci, Annunziata Mariani, Elisabetta Martinez, Marilena Martiradonna, Emanuela Mastrototaro, Riccardo Meloni, Carlo Moratti, Maria Federica Naddeo, Adriano Necci, Onda Bianca, Cristina Paladino, Viviana Pallotta, Laura Palmarocchi, Linda Paoli, Maria Antonietta Parenza, Ilaria Pergolesi, Monica Pizzo, Simonetta Rossetti, Antonio Salerno, Fabio Santi, Lory Sidoni, Lisistrata Simone, Anja Spagl, Elena Spizzichino, Daniela Tamburini, Aurea Vattuone, Pino Ventra, Juanni Wang.

