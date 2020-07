Roma in 100 Centimetriquadri ... al tempo del Coronavirus

Il secondo appuntamento della VI Edizione di "Roma in 100 centimetriquadri", evento oganizzato da Spazio 40 Galleria d'arte e curato da Tina Loiodice, in collaborazione con l’ Ass.ne ProGetti Smarriti, EPM Edilpiemme Roma e Cristina Rubinetterie, si svolgerà presso lo Showroom EPM Edilpiemme di Piazza San Salvatore un Lauro 3, dal 27 luglio al 6 agosto 2020.

Già le precedenti edizioni del format sono state significative per eventi storici che hanno coinvolto la città di Roma. Quest'anno, a maggior ragione, siamo reduci da un periodo unico che ha vissuto non solo la città di Roma, ma il mondo intero e tutti noi.

Gli artisti sono stati invitati a rappresentare nelle loro piccole opere le emozioni, le impressioni, le critiche, le speranze legate al dopo Coronavirus, con opere che rendono ancora un volta unica questa Edizione.

Una sezione della mostra è dedicata alle mascherine d'artista; agli artisti l'organizzazione ha fornito una mascherina (bianca o nera) da dipingere. Le mascherine sono anch'esse esposte e messe in vendita.

Anche questa VI Edizione si svilupperà per tutta l'estate 2020. I prossimi appuntamenti dunque sono:

- 27 luglio - 6 agosto - esposizione presso lo Showroom EPM Roma di Piazza S. Salvatore in Lauro 3

- 8 - 31 agosto - esposizione presso Spazio 40 Galleria – Via dell' Arco di S. Calisto 40

Come per le precedenti edizioni, Roma viene riproposta al pubblico in maniera iconografica attraverso opere di piccolo formato: 10 x 10 cm, appunto 100 centimetri quadri. Gli artisti sono stati lasciati liberi di scegliere ed utilizzare ciascuno la propria tecnica: saranno pertanto presentate opere di pittura, acquerelli, digital art, fotografie, ceramiche, piccole sculture ed installazioni.

Espongono i seguenti artisti: Antonietta Aulicino, Franco Battaglia, Paola Bernardi, Paola Bracaglia, Luisa Brunetti, Nicola Bucci, Eleda Calandriello, Damiana Cicconetti, Antonino Clemenza, Valeria D' Ascenzi, Rita Denaro, Virginia Denzi, Fabrizio Fabbroni, Gioia Ferri, Fabrizio Gamberoni, Elisabetta Giambanco, Loredana Giannotti, Sabrina Guerrini, Sergio Guerrini, Giovanni Ingrassia, Valentina Lo Faro, Annalisa Macchione, Piergiorgio Maiorini, Gerardo Marazzi, Lucia Marchetta, Annunziata mariani, Elisabetta Martinez, Ornella Micheli, Carlo Moratti, Romina Mosticone, Melita Olmeda, Viviana Pallotta, Linda Paoli, Libera Pellegrini, Ines Perri, Giampiero Pierini, Simonetta Rossetti, Fabio Santi, Elena Spizzichino, Daniela Tamburini.

Partecipano inoltre alla sola sezione mascherine gli artisti: Ar_KK, Laura Bernard, Krayon, Gojo, Tina Loiodice.

L' inaugurazione si terrà lunedì 27 luglio 2020 presso lo Showroom EPM Edilpiemme di Piazza San Salvatore in Lauro 3 dalle 17.00 alle 20.00.



ROMA IN 100 CENTIMETRIQUADRI

VI Edizione

Show Room EPM Edilpiemme

Piazza San Salvatore in Lauro, 3 -Roma

27 luglio - 6 agosto 2020

Inaugurazione 27 luglio – ore 15 - 20

Orario 10 – 18 (lun - ven) – Ingresso libero

Info:

0668804608 - s.donati@epmroma.it

3471405004 - spazio40@tiscali.it