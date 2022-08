Roma in 100 centimetriquadri 2022: rassegna d'arte del piccolo formato 10 x 10

Inaugura martedì 23 agosto presso la Galleria il Laboratorio a Trastevere la Mostra “Roma in 100 centimetriquadri 2022”, rassegna d'arte del piccolo formato 10x10, organizzata da Spazio 40 Art e curata da Tina Loiodice e Fabrizio Ena.

La Rassegna, il cui collaudato format è giunto quest'anno alla VIII Edizione, ospita le opere di 52 artisti, italiani e stranieri (Polonia, Cile, Egitto le nazioni rappresentate).

Quattro piccole opere per ciascun artista, a rappresentare la città di Roma, le sue caratteristiche, i suoi monumenti, il suo quotidiano, i suoi sentimenti, le sue contraddizioni, i suoi colori. Una città unica e inimitabile, amata in tutto il mondo.

Come per le precedenti edizioni, la Città Eterna viene dunque proposta al pubblico in maniera iconografica attraverso opere di piccolo formato: 10 x 10 cm, appunto 100 centimetri quadri. Gli artisti sono stati lasciati liberi di scegliere ed utilizzare ciascuno la propria tecnica: saranno pertanto presentate opere di pittura, acquerelli, disegni, digital art, fotografie, piccole installazioni, piccole sculture.

L'evento, che terminerà il 17 settembre, si svilupperà in due appuntamenti: dal 23 agosto al 1 settembre le opere saranno esposte presso la galleria IL LABORATORIO in Via del Moro 49 a Trastevere ; successivamente, dal 9 al 17 settembre, la Mostra si sposterà al Quartiere San Lorenzo presso Z.A Urban Studio, in Via degli Equi 44.

Partecipano alla mostra gli Artisti: Guido Allegrezza, Ar_KK, Annamaria Bagnato, Franco Battaglia, Daniela Bellofiore, Paola Bracaglia, Sara Cafarelli, Dario Calì, Filippo Calvaruso, Natascia Campanelli, Antonella Cascio, Anna Catalano, Damiana Cicconetti, Claudia Clemente, Rita Denaro, Alberto Desirò, Tiziana Di Bartolomeo, Renata Di Palma, Martina Di Russo, Edyta Dzierz (Polonia), Waseem Emam (Egitto), Laura Gai, Monica Galeotti, Fabrizio Gamberoni, Elisabetta Giambanco, Loredana Giannotti, Andrzej S. Grabowski (Polonia), Emanuela Grassi, Sabrina Guerrini, Giovanni Ingrassia, Valentina Lo Faro, Tina Loiodice, Gerardo Marazzi, Elisabetta Martinez, Marilena Martiradonna, Carlo Moratti, Mauri, Cristina Paladino, Viviana Pallotta, Linda Paoli, Mariantonietta Parenza, Isabella Paiella, Ilaria Pergolesi, Giampiero Pierini, Vittorio Queirolo (Cile), Sabrina Raimondi, Teodora Ricciardi, Fiorella Storti, Daniela Tamburini, Pino Ventra, Za Tox, Sabina Zocchi.

Collaborerà per la comunicazione EPM Edilpiemme, azienda romana, partner storico di Spazio 40 Art e dell'evento.



23 agosto – 1 settembre 2022

Galleria IL LABORATORIO

Via del Moro, 49 – Roma

Inaugurazione 23 agosto ore 19.00

Ingresso libero



9 - 17 settembre 2022

Z . A Urban Studio

Via degli Equi, 44 – Roma

Inaugurazione 9 settembre ore 19.00

Ingresso libero