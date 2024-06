Roma Hortus Vini 2024 all'Orto Botanico

Dal 14 al 16 giugno arriva al Museo Orto Botanico l'edizione 2024 di "Roma Hortus Vini". Per il quinto anno consecutivo, Sens Eventi e I Migliori Vini Italiani aprono le porte del giardino trasteverino, eccezionalmente nell’orario serale, per l'evento interamente dedicato ai vini prodotti da monovitigno appartenenti alle specie autoctone del nostro Paese.

Nel corso delle serate, i grappoli ancora acerbi del Vigneto Italia faranno da cornice alle degustazioni guidate al chiaro di luna, unicum di biodiversità che comprende in pochi ettari di terra ben 155 cultivar di vitigni autoctoni provenienti da tutte le regioni d’Italia, coltivati con tecniche di agronomia biodinamica e a basso impatto ecologico.

A Roma Hortus Vini 2024, gli esperti avranno modo di conoscere personalmente i produttori presenti ai banchi d’assaggio, mentre gli appassionati potranno ampliare i propri orizzonti accostandosi a realtà prestigiose provenienti da ogni regione. Dal nord al sud, infatti, arriveranno le aziende partecipanti con l’intento di portare nel cuore di Roma la migliore produzione da monovitigno dello Stivale.

Non mancheranno le degustazioni, libere e guidate e, come ogni anno, sarà il Vigneto Italia a ospitare il momento più atteso di ogni giornata di Roma Hortus Vini: la “dégustation sur l’herbe” condotta da Luca Maroni. Circondati dai filari del vigneto illuminati, i presenti potranno lasciarsi trasportare sulle note aromatiche e fruttate dei vini degustati, narrati dal noto analista sensoriale, autore della guida I Migliori Vini Italiani, per scoprire attraverso aneddoti, storie e analisi olfattive e gustative semplici e coinvolgenti, tutte le caratteristiche.

Degustazioni e programma

Le aziende produttrici presenti a Roma Hortus Vini 2024 saranno oltre 60. Ognuna di loro porterà in degustazione libera le proprie etichette di punta e i propri vini prodotti in purezza. I banchi saranno divisi per regioni e per vitigni in modo da garantire a tutti i partecipanti di creare con facilità un percorso gustativo adatto al proprio palato. Ad animare le serate ci saranno le performance artistiche di musica e teatro.



La Fontana degli Undici Zampilli, circondata da alberi secolari risalenti alla fine del ‘600, sarà il palcoscenico diMichela La Ginestra che metterà in scena piccole pillole teatrali “brillanti e scanzonate”. Le pièces saranno un momento di riflessione sulla nostra quotidianità e su quanto la tecnologia abbia modificato, a nostra insaputa, le nostre vite. La Fontana dei Tritoni, che nel ‘700 era parte integrante del Teatro di Verdure di Villa Corsini, ospiterà le performance di “Francigena in Jazz & Swing” con il Trio Borghese (composto da Luca Traverso alla chitarra, Isaia Mammano al contrabbasso e Marta Mannella alla voce) che realizzerà una suadente cornice musicale alle degustazioni. “Le Bolle di Idà” saranno poi la chicca che farà volare – leggera come una bolla – la fantasia degli ospiti di tutte le età nella cornice del Vigneto Italia.

Tra le mura del Museo Orto Botanico di Roma arriveranno anche colorati food truck tra cui "Pizza&Mortazza” con la schiacciata romana ripiena di mortadella e granella di pistacchi, “Malandrino” con i suoi burger, anche vegetariani, “Pret à Polpet” con cartocci di fritti e “Gricia road” con i primi della tradizione capitolina. Spazio al dessert con le crepes dolci e le bombette targate “Verdepistacchio”. Il dress code di Roma Hortus Vini 2024 sarà a tema floreale: tutti i partecipanti sono quindi invitati a indossare i propri vestiti più sgargianti per un tocco di glamour primaverile da immortalare calice alla mano.