Roma Great Wall Wushu Tournament, le arti marziali cinesi a Cinecittà World

Approda a Cinecittà World la manifestazione di Arti Marziali Cinesi organizzata dalla Federazione ufficiale PWKA (Professional Wushu Kung Fu Association) con la collaborazione dell’Ente MSP ITALIA.

Un’occasione per riunire le migliori scuole Europee di Kung Fu Wushu in 2 giorni di gare senza sosta dove sono previsti oltre 300 atleti partecipanti per 1200 gare divise nelle diverse specialità e fasce d’età. Questo evento offrirà l'opportunità per gli atleti di competere e dimostrare le loro abilità, ma anche per gli spettatori di apprezzare la cultura delle arti marziali cinesi.

Il programma

Sabato 22 | dalle 8:30 alle 19:00 gare di TAOLU stili esterni moderni, tradizionali e stili interni.

Domenica 23 | dalle 8:30 alle 19:00 gare di SANDA - SANSHOU-BING DAO -TUI SHOU

Le gare saranno gestite da un pool di arbitri internazionali e nazionali e dal sistema gestione gare Smoothcomp che darà i risultati in tempo reale. La manifestazione è riconosciuta dal CONI, dal Dipartimento per lo Sport di Sport & Salute.

Foto di repertorio