Roma Gospel Festival 2022

Torna il Roma Gospel Festival nel periodo natalizio all'Auditorium Parco della Musica. Di seguito il calendario di tutti i concerti:

Venerdì 23 dicembre

Sala Sinopoli ore 21

FLORIDA INSPIRATIONAL SINGERS

The Florida Inspirational Singers porta in Europa un repertorio unicamente gospel, dove il grande sound soul della tradizione del sud degli Stati Uniti si fonde agli spiritual e alle sonorità più moderne di questo genere.



Domenica 25 dicembre

Sala S. Cecilia ore 17:30 e ore 21:00

HARLEM GOSPEL CHOIR

Gli Harlem Gospel Choir sono il piu' famoso coro gospel d'american, nonche' uno dei piu' longevi. Dal 1986, Allen Bailey e il suo coro, formato dalle più belle voci di Harlem e New York City, gira il mondo condividendo la gioia nella Fede e raccogliendo fondi da devolvere in opere di bene. In oltre 25 anni di grandiosa carriera gli Harlem Gospel Choir hanno sempre cercato di oltrepassare barriere culturali unendo nazioni e persone.



Lunedì 26 dicembre

Sala Sinopoli ore 17:30 e ore 21:00 dicembre

THE BROOKLYN GOSPEL HARMONETTES

Giovanissimi e talentuosi guidati dalla front leader Jamia Jean Pierre arrivano per la prima volta in Italia con la strada spianata da veri protagonisti della scena Gospel d’oltremanica. Questo sestetto che raccoglie le esperienze artistiche e musicali della fibrillante citta? in cui vivono, arrivano carichi di energia, a raccontare con una liberta? d’espressione disarmante, la loro storia Afro Americana attraverso la piu? pura tradizione Gospel.



Martedì 27 - Mercoledì 28 - Giovedì 29 dicembre

Sala Sinopoli ore 21:00

BRENT JONES GOSPEL CHOIR

Produttore, musicista e maestro di coro che vanta numerose nominations ai Grammy® e agli Stellar Award. Brent Jones e? Singer/Songwriter di straordinario talento, con il suo gruppo urbano Brent Jones & T.P. Mobb ha posto le basi per Kirk Franklin e il gospel contemporaneo



Venerdì 30 - Sabato 31 dicembre

Sala Sinopoli ore 21 - ore 22

NATE MARTIN & SIGN

Toni robusti, sound rinvigorito, ritmi sonori piu? marcatamente Gospel Soul made in USA sono gli elementi che compongono l'intera personalita? di Nate Martin & S.I.G.N. (Singing In God's Name) fondati nel 2016 nella culla della musica gospel, Chicago, IL. - Nate Martin & S.I.G.N. si sono fatti rapidamente amare nella citta? di Chicago per la loro giovine energia e passione