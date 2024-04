Festival Concertando 2024: International Chamber Music Festival

IX Edizione del Festival Concertando – International Chamber Music Festival Roma: dal 18 al 21 aprile concerti cameristici, conferenze e incontri di approfondimento con artisti di fama internazionale.



Giovedì 18 aprile prende il via la IX Edizione il FESTIVAL CONCERTANDO. L’evento, nato in seno al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, che è il suo principale promotore e sostenitore, è guidato dal M° Claudio Trovajoli, Direttore Artistico del Festival.



Dal 18 al 21 aprile sul palco della Sala Accademica del Pontificio Istituto di Musica Sacra, in piazza Sant’Agostino, nel cuore di Roma, saliranno artisti di rango internazionale per offrire al pubblico un programma articolato e dal vasto orizzonte storico-stilistico, pensato per esplorare le varie anime e i diversi mondi della musica da camera.



Opere note e meno note, musica classica, antica e contemporanea, strumenti e voci articolati in formazioni dalle geometrie variabili animeranno il Festival con un confronto cameristico intenso e ricco di scambi, nel segno della condivisione artistica e umana.



Le quattro serate principali del Festival saranno ognuna dedicata a un tema specifico:



- 18 aprile, Sore 20:30: “VIAGGIO NEL TEMPO”: serata di apertura con opere di W. A. Mozart, P. Vasks e J. M. Leclair (Floor Le Coultre, Alissa Margulis, violino; Dana Zemtsov, viola; Paolo Andriotti, violoncello, Claudio Trovajoli, pianoforte; Coro Polifonico del Pontificio Istituto di Musica Sacra)



- 19 aprile, ore 20:30: “DE RERUM NATURA”: secondo appuntamento con opere di L. v. Beethoven, J. Arcadelt, C. Monteverdi e G. Crumb (Alissa Margulis, Daniel Rowland, violino; Maja Bogdanovic violoncello; Giuseppe Pelura, flauto; Claudio Trovajoli, pianoforte; Ensemble vocale Vox Praeclara)

- 20 aprile, ore 20:30: “VERSO EST”: terzo appuntamento con opere di M. Ravel, F. Schubert, J. Brahms (Alissa Margulis, Daniel Rowland, violino; Dana Zemtsov, viola; Maja Bogdanovic violoncello; David Maria Gentile, baritono; Federico Del Principio, Claudio Trovajoli, pianoforte)



- 21 aprile, ore 19: “DIVINO E TERRENO”: serata di chiusura con opere di J. Brahms, F. Darmanin e I. Stravinskij (Alissa Margulis, Daniel Rowland, violino; Matteo Rocchi, Dana Zemtsov, viola; Paolo Andriotti, Maja Bogdanovic, violoncello; Monaldo Braconi, Jacopo Petrucci, Claudio Trovajoli, pianoforte)



A corredare, arricchire e completare il programma dei concerti serali saranno alcuni appuntamenti che si terranno presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra in via di Torre Rossa 21 (Roma), fra i quali si segnalano

- Giovedì 18 aprile ore 12 la Conferenza Concerto su Le Sacre du Printemps di Igor Stravinskij

- Venerdì 19 aprile ore 10 l’importante incontro con il compositore P?teris Vasks, uno dei protagonisti più importanti della scena compositiva contemporanea, che sarà compositore ospite in questa edizione del Festival Concertando

- Venerdì 19 aprile ore 15: il concerto “PER STRUMENTO SOLO” con i solisti Floor Le Coultre, Alissa Margulis, Daniel Rowland violino; Maja Bogdanovic, violoncello; Roberto Marini, organo; musiche di P. Vasks, G. P. Telemann, J. Roukens, A. Schnittke.



Ogni evento è ad ingresso gratuito