Roma a Ferragosto: passeggiata a Trastevere e Isola Tiberina

Una passeggiata per conoscere i luoghi nascosti e unici della città eterna. L'area di Trastevere non ha eguali al mondo ed è uno dei luoghi più caratteristici di Roma: fatta di stradine tortuose, di edifici medievali, di angoli romantici, di storie senza tempo e di un cuore unico pulsante di vita di giorno e notte che non puoi non conoscere!

Si parte dalla Porta Settimiana, nel cuore del quartiere, per scoprire dove si affacciava la celebre Fornarina che infiammava il cuore di Raffaello, si prosegue fino a giungere nel cuore di S.M. in Trastevere con la sua piazza brulicante ad ogni ora del giorno. Superando il Viale Trastevere si conosceranno gli edifici medievali che popolano Trastevere "aldilà" tra cui anche i resti dell'Antica Sinagoga ebraica. Si approderà al termine sull'Isola Tiberina per ascoltare la sua storia unica.



Appuntamento ore 18.00 in Via di Porta Settimiana angolo tra Via Garibaldi/Via di S. Dorotea: Cercare Bandiera Viola Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Passeggiata dal cuore di Trastevere all'Isola Tiberina)

Si richiede a tutti i partecipanti di munirsi di mascherina e possibilmente guanti al momento del pagamento



Costo visita guidata € 13.00 (adulti) € 5.00 (bambini 5-13 anni)

€ 2.00 noleggio auricolari (Obbligatori per tutti per il mantenimento delle distanze di sicurezza).

Per evitare qualsiasi contatto sarà possibile anche saldare prima richiedendolo in fase di prenotazione



Prenotazione Obbligatoria scrivendo a info@romacaputour.it o inviando un sms allo 0039 333 4854287 specificando Titolo della visita, Nome, Cognome, Recapito telefonico, numero di persone, e-mail di riferimento.