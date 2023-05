"Roma è donna", lo spettacolo teatrale a Ostia

Prezzo non disponibile

Quando Dal 02/06/2023 al 02/06/2023 Orario non disponibile

”Roma è Donna” è lo spettacolo teatrale in un solo atto, in arrivo venerdì 2 giugno alle 20,30 al Teatro “Nino Manfredi”, Via dei Pallottini 10, Lido di Ostia

Parte dei proventi andranno al centro antiviolenza la "Casa delle Donne - Lucha y Siesta" di Roma.

Un professore viene invitato a tenere una lezione sulla fondazione di Roma.

Mentre parla del mito e della storia, 7 donne interrompono le sue narrazioni fornendo il punto di vista femminile che, forse, manca nei libri.

Una ad una, con argomentazioni solide e razionali, demoliscono le certezze del professore e, forse, anche quelle di alcuni di noi. Si presenterà una Roma delle origini un po' diversa da quella che tutti siamo abituati a pensare.

Ironico e divertente, a tratti toccante, uno spettacolo che potrebbe far pensare: “Ma allora, come è andata davvero?”

La compagnia teatrale "Crack" (Ass.Cult.GEA) porta in scena un testo perfettamente nelle loro corde: divertente e ironico, ma ricco di significato e di valore attuale. La compagnia è composta da attori, regista e staff tecnico tutti under30, giovani ma preparati, che hanno alle loro spalle partecipazioni a spettacoli classici e non, svolti nel territorio romano e nelle scuole.

L'autrice, romana, appassionata della storia della città eterna, ha voluto omaggiare le proprie antenate con una critica alla storia di Roma, impregnata d'amore.

Per maggiori informazioni:

Contatti: info@romaedonna.it +39 351 834 2007

Per acquistare il biglietto: https://tickets.informatich.ch/event/redst

Visita il sito web: https://romaedonna.it/