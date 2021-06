Roma dopo l'Unità: passeggiata serale

Non esiste angolo a Roma che non racconti la sua storia millenaria, neanche quei posti che siamo ormai abituati ad osservare distrattamente con gli occhi della frenesia quotidiana.

Accanto alla stazione Termini, lo snodo principale dei trasporti pubblici, alcuni resti ci ricordano la prima cinta muraria della città. Piazza della Repubblica, oggi una rotonda trafficata, porta le memorie della grande esedra delle Terme di Diocleziano, le più grandi mai costruite e, grazie agli imponenti edifici progettati dall’architetto Gaetano Koch, rappresentò l’ingresso imponente e monumentale della capitale della nuova Italia unita.

Così come la via Nazionale, che da sempre contribuisce a convogliare il traffico di turisti verso piazza Venezia e la fontana "sconcia" di Mario Rutelli, dove ancora qualche volta i fidanzati si fermano ad immortalare il loro viaggio a Roma. Per non parlare delle vere autentiche "chicche" come i granai pontifici o la "Casa del passeggero" per i viaggiatore in scalo a termini.

Esiste, in questa zona, una continuità storica suggerita da ogni rudere e ogni facciata.

Una visita guidata intorno a una delle piazze più belle della città!



