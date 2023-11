Roma Dolce Fest

Prezzo non disponibile

Dal 25/11/2023 al 26/11/2023

La Capitale si prepara ad accogliere uno degli eventi più golosi di sempre. Sabato 25 e domenica 26 novembre, infatti, approderà in città "Dolce Roma Fest", il primo e unico evento, aperto al pubblico di appassionati, che porterà l’arte dolciaria a Roma.

Un intero fine settimana ricco di incontri che vedranno pastry chef di fama internazionale coinvolti in masterclass, show cooking, workshop. L'evento si terrà a Palazzo dei Congressi. L'evento sarà l'occasione per scoprire o riscoprire le tradizioni dolciarie italiane, ma anche per scoprire la creatività più moderna. Nel corso di entrambe le giornate di sabato 25 e domenica 26 novembre, i visitatori potranno seguire delle Masterclass con famosi pastrychef, tra cui Salvo Leanza, Sara Papa, Eleonora Sdino, Andrea Colaiocco, Augusto Palazzi, Loretta Fanella, Irma Brizi, Daniel Colanera e molti altri ancora.

Ospite d’onore di Dolce Roma Fest sarà Damiano Carrara. Sul sito ufficiale dell'evento è possibile già prenotare biglietti, workshop ed esperienze extra dolci.