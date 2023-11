Roma paradiso dei golosi: appuntamento con la due giorni dedicata al mondo della pasticceria

Ticket intero € 21,70 Ridotto Under 13 Over 65 € 16,28

Arriva un fine settimana all’insegna del gusto grazie alla manifestazione dedicata agli appassionati del dolce, un vero viaggio sensoriale di sapori e colori nella pasticceria moderna e tradizionale italiana.

Due giornate ricche di incontri che vedranno pastry chef di fama internazionale, professionisti del settore e produttori dolciari incontrare il pubblico di appassionati sul palcoscenico di Roma.

Più di 100 appuntamenti animeranno le magnifiche sale del Palazzo dei Congressi, uno dei luoghi più prestigiosi della Capitale. Dalla cioccolateria al gelato e alla pasticceria secca fino ai lievitati e al cake design, Dolce Roma Fest racchiude in un weekend le migliori espressioni di pasticceria della Penisola.

Il programma

Un programma denso di appuntamenti, dalla degustazione delle specialità di alcune tra le pasticcerie più note fino a momenti di dialogo e formazione. Oltre 35 corsi di pasticceria per appassionati e pasticceri per conoscere le ricette della tradizione fino alle tecniche di pasticceria più moderne; tantissimi cooking show incentrati sia sui dolci della tradizione che sulle preparazioni più contemporanee.

E ancora: due contest, uno per pasticceri amatoriali e uno per professionisti, 15 masterclass dedicate al cake design e ben 20 stand di produttori per far conoscere e assaggiare ai visitatori le proprie specialità.

Sarà possibile acquistare gli stessi prodotti con i token, la moneta di acquisto Dolce Roma Fest reperibile online o direttamente in sede d’evento.

Non solo appuntamenti dedicati ai grandi ma anche iniziative a misura di bambino: grazie alla presenza del Pasticcio Mini Club, i bambini potranno impastare, sfornare e decorare le proprie creazioni e svolgere tante altre attività interattive.

Spazio anche al tema della salute e della sicurezza alimentare: saranno molti gli incontri incentrati sulle intolleranze alimentari, sulla pasticceria vegana, gluten free e senza lattosio, per imparare a realizzare dolci per tutte le esigenze senza compromettere il gusto.

Tra gli impegni di Roma Dolce Fest c’è anche quello etico e solidale che si concretizza nella realizzazione di un villaggio di Babbo Natale in pasta di zucchero e in una raccolta fondi, entrambi destinati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Gli ospiti

Tra i tanti special guest dell’evento interverranno Damiano Carrara, uno tra i pasticceri più amati d’Italia e grande interprete della pasticceria gluten free, Loretta Fanella, celebre volto della pasticceria all’avanguardia e Giuseppe Amato tra i migliori 10 Pastry Chef d’Italia.

Informazioni utili

Sito: www.dolceromafest.com

IG: dolceromafest

FB: Dolce Roma Fest