Roma Diffusa 2023, festival itinerante che racconta la città

Torna Roma Diffusa, il format che racconta la Roma contemporanea attivando i cittadini e il territorio, quartiere per quartiere, con un ricco programma di concerti, spettacoli, workshop e performance.

Dopo il grande successo della prima edizione a Trastevere Ripa, con oltre 20mila presenze, è in arrivo la nuova edizione del Festival, che si terrà nel Centro Storico, o Ansa Barocca, detta così per l’insenatura del Tevere che crea una rientranza che va dal Lungotevere a Piazza Navona.

L'obiettivo è accendere i riflettori sull’area, valorizzando gli elementi autentici, mettendo in rete ciò che già esiste e portando artisti, musicisti, giovani designer e realtà innovative in luoghi iconici del quartiere, costruendo un palinsesto che porti contenuti inediti e contemporanei all’interno di location storiche.

L’Ansa barocca, oltre agli elementi iconici del centro storico (chiese, palazzi, monumenti, vicoli) ospita le botteghe artigiane tra le più antiche di Italia: cesellatori, canestrai, orafi, liutai, pellettieri, sartorie, modisti che studi d’artista e dimore storicamente appartenute a importanti intellettuali e creativi (da Goethe a Ridley Scott).

Il format prevede da un lato di animare vicoli, piazze e cortili nascosti con contenuti artistici/musicali/performativi/multimediali, dall’altro di aprire botteghe, gallerie e case di artisti e collezionisti al pubblico, offrendo workshops, readings e tour.

Non è mai stato fatto un festival diffuso nel centro storico di Roma, che metta in rete tutto ciò che esiste sul territorio rendendolo visibile e fruibile e faccia di Roma, per 4 giorni, una sorta di playground dinamico e contemporaneo, dove pubblici diversi e variegati possano trovare la propria nicchia di interesse e fruire di contenuti che altrimenti non avrebbero mai scoperto, in luoghi della cultura romana tradizionale.

Il programma di Roma Diffusa 2023

Assisteremo a installazioni e arte pubblica per i vicoli del centro storico, secret concerts in un anfiteatro sotterraneo, i cortili dei palazzi storici saranno aperti, vedremo stand up comedy nei bar.

Oltre alla musica sperimentale a Palazzo Braschi e al Museo Napoleonico, i Planet Opal si esibiranno a Palazzo Gaddi, i Neux Voix faranno un live in un’antica litografia. Vedremo l'installazione di Grossi Maglioni al Museo Barracco, degustazione diffusa a Piazza Navona, open studios di artisti e artigiani, cene performative in una cappella sconsacrata, una mostra diffusa in un’autorimessa e nella lavanderia di Piazza farnese, workshop di mosaico, ceramica, acquerello, stampa litografica e molto altro.

In foto: Carla Ciffoni a Campo de Fiori (credit Niccolò Berretta)