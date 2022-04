“Roma da scoprire”: l’antica spezieria di Santa Maria della Scala a Trastevere, sabato 30 aprile 2022, ore 10.

Nascosto nel cuore del rione Trastevere si trova un luogo in cui il tempo sembra essersi letteralmente fermato. È la spezieria della Scala, una delle più antiche farmacie di Roma e sicuramente la più antica di Trastevere, un autentico gioiello custodito al primo piano del convento dei carmelitani scalzi adiacente alla chiesa di Santa Maria della Scala. La chiesa, costruita alla fine del Cinquecento per contenere l’icona della Madonna della Scala, fu affidata ai carmelitani scalzi che fecero erigere lì a fianco il loro convento.

La spezieria fu istituita inizialmente solo per i bisogni dei frati che utilizzavano le erbe medicinali coltivate direttamente nel loro orto. Col tempo però la fama divenne tale da richiamare nobili e prelati da tutta Roma e non solo, fino a guadagnarsi l’appellativo di “farmacia dei papi” almeno da metà Settecento quando i medici dei pontefici ricorrevano stabilmente ai rimedi inventati e preparati qui da Fra Basilio della Concezione e dai suoi discepoli. La farmacia, non più in servizio dagli anni ’50, si presenta come duecento anni fa mostrando incredibilmente intatte le decorazioni ottocentesche e gli splendidi arredi per la vendita dei medicinali e la raccolta degli strumenti.



Esperide ricorda che tutte le visite guidate saranno condotte nel rispetto delle normative vigenti. La prenotazione vale come tacita accettazione.

- Contributo: 10€ intero, 6€ ridotto (under 18, disabili e portatori di handicap). da aggiungere il contributo richiesto per l'accesso alla spezieria di 5 euro. Non inclusa: quota associativa annuale per chi non è iscritto: 4 € (vedi sezione regolamento).

Il noleggio degli auricolari è obbligatorio per gruppi numerosi e incluso nel contributo richiesto. Per maggiori info: https://esperide.it/attivita/roma-da-scoprire-lantica-spezieria-di-santa-maria-della-scala-a-trastevere/