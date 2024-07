Venerdì 12 e sabato 13 luglio all'Ex Cartiera Latina arriva il Roma Creative Fest, un festival dedicato alla creatività, all'espressione persona e di gruppo, con workshop e incontri per imparare, conoscere e incontrarsi.

La manifestazione, organizzata dall'associazione Il Valore del Femminile, ha vinto il bando per "la raccolta di proposte progettuali per la realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative e progetti di interesse per l’Amministrazione capitolina di rilevanza cittadina", promosso da Roma Capitale in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. Il festival intende affrontare il tema della creatività da molteplici punti di vista coinvolgendo le arti figurative, la danza, il teatro, la parola. Tutto si svolge negli spazi della Sala Conferenze e della Sala Nagasawe che per entrambe le giornate ospita l'esposizione degli artisti Romolo Basili, Gabriella Gentile, Gabriele Albanese , Adele Minu, Raffaella VIO, Fabio Massimo Papi e Francesca Colaciello.L’evento fa parte dei Rome Future Days ed è realizzato in collaborazione con CFC e l'Università la Sapienza di Roma.

Roma Creative Fest, il programma

L’evento ha inizio il 12 luglio, alle ore 15,30, all'interno della Sala conferenze con testimonial d’eccezione che raccontano la creatività nella cultura, nell’innovazione e nell’arte moderati dalla giornalista Maria Paola Raiola. Intervengono Paolo De Nardis, Professore Emerito di Sociologia, Gigliola Crocetti, Amministratore delegato S.I.Co. - Società Italiana Counseling, Virginia Vandini, Presidente dell’Associazione Il valore del femminile, Emilio Fabio Torsello e Mara Sabia, Fondatori Associazione La Setta dei Poeti estinti, Cristina Colaninno, Giornalista e Formatrice, Andrea Pastina, Business Strategist e il disegnatore Gabriele Albanese.

Al termine di questa attività nella stessa sala, dalle 17.30 alle 18.30, si svolge uno spettacolo musicale a cura di Mandenko, musica e danza del West Africa di Moira Franceschini e Ivan Navarra. Contemporaneamente nella Sala Nagasawe dalle 17 alle 19 vengono realizzate due attività tese a fornire stimoli e ispirazioni per la creatività che favoriscono il benessere della persona. Heike Hoerdermann, insegnante di Jin Shin Jyutsu, nel suo workshop mostra tecniche di gestione del respiro e di attivazione dei flussi energetici a partire dalle mani e la craniosacralista biodinamica Anna Maria Materazzo spiega “Come muovere l’energia”. La giornata si conclude con una sessione di counseling individuale nel gruppo tesa a contattare e liberare il potenziale creativo in ognuno.



Artisti, attori, musicisti, formatori, counselor e arteterapeuti partecipano attivamente all'evento, con spazi dedicati a workshop, alle dimostrazioni artistiche e agli incontri con il pubblico nella sala conferenze. Questo offre ai visitatori l'opportunità di scoprire e connettersi direttamente con i creativi i quali hanno l’occasione di esprimere il loro personale approccio e coinvolgere il pubblico attivando i processi condivisi. Germano Fazio, Insegnante di Qi Gong affronta infatti le tematiche relative a “Movimento e respiro” e dopo di lui Claudio Polito, insegnante di Yoga racconta “Il canto vedico nella tradizione di T. Krishnamacharya” Conclude la mattinata l’esperienza di counseling di gruppo: “Scopri le tue vulnerabilità: il tesoro dell’espressione creativa”.

Il pomeriggio del 13 luglio la sala è animata da “Il ritmo ancestrale del tamburo sciamanico e il suono interiore” di Eleonora Velka Sai e Cristina Paciotti e dalla danza consapevole di Shanti Monica Bruni, insegnante di Movement Medicine. Non mancano quindi le esibizioni musicali, spettacoli di danza e performance, che offrono una varietà di esperienze artistiche che si concludono con una sessione di counseling intitolata “La potenza dell’Ascolto nella manifestazione della creatività”. E’ presente un’area di intrattenimento per i bambini nel parco gestita da Circo Svago, una realtà capace di coinvolgere i più piccoli ma anche gli adulti.

Nella mattina del 13 luglio dalle ore 10 alle 13 nella Sala conferenze si racconta Il ruolo del gioco per l’espressione creativa con la presentazione del libro “La Cacciata dal Paradiso. Come ritrovare l’Amore perduto” di Virginia Vandini e Frida Aslan. Il gioco delle carte nella conoscenza del Sé. Segue il laboratorio di poesia creativa: “Dar voce alle parole” con Emilio Fabio Torsello e Mara Sabia dell’Associazione La Setta dei Poeti estinti. Conclude la mattinata il laboratorio di disegno libero tenuto da Gabriele Albanese.

Nel pomeriggio, dopo l’intervista di Maria Paola Raiola a Eddie Settembrini e Patrizio Smiraglia, autori di Lercio.it che raccontanto Il lato “oscuro” della creatività, si svolgono laboratori esperienziali e di improvvisazione teatrale con spettacolo finale. Dalle 15.30 Fabrizio Silvestri, autore Radio TV Rai - Podcaster tiene il laboratorio esperienziale: “Come comunicare la creatività con il Podcast”. Subito dopo Sandro Fuffo Bernardini e Nicole Fondato raccontano il loro Plumcake Podcast. Chiude le attività l’attrice e formatrice Viviana Colais con il suo “Laboratorio di improvvisazione teatrale Come SE” al termine del quale si esibisce nel monologo:“Un’altra opportunità per lavorare su sé stessi grazie alla Fisica Quantistica”. Nel parco è inoltre disponibile un punto ristoro grazie alla presenza di un food truck vegano.

Immagine di repertorio