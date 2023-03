"Roma città aperta", la proiezione nell'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine

Il Palazzo delle Esposizioni presenta, venerdì 24 marzo, ore 20.30, la proiezione di "Roma città aperta" di Roberto Rossellini in occasione dell'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Un evento promosso da Roma Culture, Azienda Speciale Palaexpo e Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale.

Il 23 marzo 1944 un gruppo di partigiani uccise in un’azione di guerra 33 soldati nazisti. Pronta la risposta tedesca: per ogni soldato ucciso sarebbero stati eliminati dieci italiani. Il giorno dopo, 24 marzo, 335 uomini scelti a caso tra prigionieri politici, ebrei e civili furono giustiziati e gettati nelle antiche cave di via Ardeatina, poi fatte brillare per occultare la carneficina.

Per commemorare il tragico evento simbolo della Resistenza alle violenze del Reich, il Palazzo delle Esposizioni propone una proiezione in pellicola di Roma città aperta, struggente capolavoro diretto da Roberto Rossellini nel 1945, che ricorda quei tragici avvenimenti: gli strepitosi protagonisti sono Aldo Fabrizi che impersona un sacerdote ispirato a Don Giuseppe Morosini, fucilato a Forte Bravetta, e a Don Pietro Pappagallo, ucciso nelle Fosse Ardeatine; e una insuperabile Anna Magnani, che incarna Pina, la moglie incinta di uno dei prigionieri condotti alle Fosse Ardeatine.

La tensione rinnovatrice dell’immediato dopoguerra trova nel cinema la sua voce più potente: Roma città aperta è il manifesto di un nuovo corso, capolavoro di rottura ancora oggi emotivamente sconvolgente, che ha insegnato al mondo intero come far parlare la vita attraverso lo schermo.