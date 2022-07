Roma Cinema Arena

A cura di Gian Luca Farinelli, Presidente Fondazione Cinema per Roma Paola Malanga, Direttrice Artista della Fondazione Cinema per Roma e della Festa del Cinema di Roma.

Una grande sala cinematografica all’aperto di circa mille posti, in uno dei luoghi piu? suggestivi della citta?, il Parco degli Acquedotti (via Lemonia, angolo via Appio Claudio), scenografia di memorabili opere come La dolce vita di Federico Fellini e La grande bellezza di Paolo Sorrentino.

Ogni sera, dalle ore 21.15, vengono proiettati uno o due grandi classici della storia del cinema introdotti da ospiti come: Giuseppe Tornatore, Nanni Moretti, Gianni Amelio, Dario Argento, Anna Foglietta, Gianfranco Rosi, Enrico Vanzina, Riccardo Scamarcio, i Manetti Bros., Francesco Munzi ed Emanuele Salce

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

IL PROGRAMMA

Una selezione di opere che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale riportate al loro originario splendore.

A cento anni dalla nascita, sono celebrati Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Pier Paolo Pasolini, Francesco Rosi e Luciano Salce, al ricordo dei quali si affianca uno speciale omaggio a Gigi Proietti, scomparso nel 2020. Film di maestri come Billy Wilder, Jane Campion, Joel ed Ethan Coen, Dario Argento, Nanni Moretti e Paolo Virzi? fino a cult movie amati dal pubblico di tutto il mondo. Sono poi celebrati alcuni indimenticabili sodalizi artistici come quelli fra Sergio Leone ed Ennio Morricone e fra Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Completano il programma una serata dedicata al cinema e al teatro di Flavia Mastrella e Antonio Rezza e un omaggio a Renato Nicolini, creatore dell’Estate Romana.

Promosso da Roma Capitale, Regione Lazio, Camera di Commercio di Roma, Cinecitta? S.p.A e Musica per Roma; Partner Istituzionale Ministero della Cultura; in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia e Cineteca di Bologna.

La rassegna è parte del programma dell'Estate romana 2022.