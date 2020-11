Roma Champions Day, la festa del turf italiano all'Ippodromo Capannelle

Il Covid-19 torna a dettare legge ma all’Ippodromo Capannelle si continua a celebrare la grande ippica. Domenica 8 novembre 2020 l’Ippodromo Capannelle torna al centro dell’attenzione di tutto il mondo ippico con il Roma Champions Day, l’autentica festa del turf italiano.

Cancellata per ragioni di opportunità legate alla pandemia l’edizione 2020 del Premio “Le signore dell’ippica”, galà ideato da HippoGroup Roma Capannelle dedicato alle eccellenze al femminile che hanno saputo creare un connubio indissolubile con il mondo del cavallo, l’attenzione degli appassioni è tutta rivolta al Roma Champions Day.

Nel corso della giornata si terrà il Premio Roma, il grande momento di selezione della giornata sui 2000 metri, confronto intergenerazionale con storia secolare pieno di grandissimi nomi. Stessa distanza del premio dedicato a Lydia Tesio, compagna di Federico. Ma in cartellone anche il Ribot-Memorial Luciani, il Guido Berardelli sui 1800 metri, il Carlo e Francesco Aloisi sui 1200 in pista dritta, il Divino Amore, il Livermore e il Fegentri, per i gentlemen e le amazzoni.

Roma Champions Day, la presentazione

Da un paio di stagioni a questa parte il Roma Champions Day può essere considerato un atto di coraggio ed insieme una scelta di cultura da parte dell’ippodromo Capannelle e delle istituzioni ippiche italiane. Il coraggio di concentrare un numero notevole di corse di alta selezione nella stessa giornata con tutti i rischi del caso. La scelta di cultura è invece duplice: da una parte l’intento di organizzare in alcune giornate clou del nostro turf autentici eventi di costume; dall’altra, in termini strettamente ippici e tecnici, è prevalsa la scelta di consentire in una unica giornata la possibilità a cavalli con differenti attitudini ed età di avere la loro occasione selettiva di alto profilo. Tutto in un pomeriggio.

Il Roma Champions Day è anche l’ultimo summit importante in Europa, un'occasione unica grazie anche alla valenza economica dei vari montepremi. In programma il Premio Roma sui 2000 per tre anni e oltre, dall’albo d’oro ricco di nomi importanti, corsa di gruppo due a metà strada con il gruppo uno da sempre l’appuntamento conclusivo nel continente. E poi ancora il Lidia Tesio, altro gruppo due che onora il ricordo della grande signora del Turf italiano, compagna preziosa di Federico Tesio, e che è riservato alle femmine di tre anni e oltre sempre sulla distanza dei 2000 metri. Altro confronto intergenerazionale è rappresentato dal Premio Ribot, il cavallo del secolo, sulla distanza del miglio, sovente trampolino di lancio verso Hong Kong. Ai due anni sono riservate due corse di sicuro prestigio: il Berardelli, che misura sui 1800 le ambizioni classiche per la futura stagione, ed il Divino Amore, riservato ai flyer puri sui 1000 metri. La velocità sarà anche il tema del Premio dedicato a Carlo e Francesco Aloisi che si disputa sui 1200 metri, pattern di gruppo tre.

Le corse a Capannelle si svolgeranno a porte chiuse ma i servizi di bar e ristorazione all’interno dell’Ippodromo saranno aperti nel rispetto delle norme di contenimento del coronavirus.

Si ricorda che come da nuovo Dpcm 24 ottobre, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, le sale scommesse all’interno dell’Ippodromo resteranno chiuse.

Roma Champions Day, il programma