Il Festival Celtico di Roma vi aspetta a Testaccio, alla Città dell'altra Economia, Ex Mattatoio, Largo Dino Frisullo, per una giornata di Cultura, Musica, Danze, Divertimento, Arte, Birra e Buon Cibo.



Domenica 10 Marzo dalle 10:00 alle 20:00



L’evento si terrà alla Città dell'altra Economia, all'Ex- Mattatoio, negli spazi che comprendono il piazzale ed i prati per l’Area Market dedicata e le performance artistiche, più uno spazio al chiuso per workshop e seminari tematici.



Un’atmosfera celtica ricca di magia e intrattenimenti per una giornata al centro di Roma!



Saranno presenti:



- Il Pifferaio Janos e il suo gruppo di musicanti celtici, con strumenti di propria creazione, che intratterranno con musica itinerante.



- ROIS, la Scuola di danza irlandese e scozzese della Capitale



- Il Campo del gruppo di rievocazione storica Tyrslog



Saranno a disposizione



SPAZIO INTERNO:

- Sale Workshop e Seminari

- Fortune Teller Corner



SPAZIO ESTERNO:

- Area Prato Performance Artistiche

- Area Market Esposizione

- Area Trucca Bimbi e Giochi Artistici

- Area Food & Beer



Anche I più piccoli potranno sempre divertirsi nell'Area Giochi, con tantissime attività ricreative e laboratori artistici, disegno creativo e dell’anima, trucca bimbi.



Roma Celtic Festival 2024 è un Progetto Culturale in Collaborazione fra "Associazione Culturale Anima Verde" e "Città dell'Altra Economia"