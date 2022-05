"Roma Cantautori", festival della canzone d'autore

Dopo due anni di stop, torna, venerdì 20 maggio, "Roma Cantautori", il Festival della Canzone d'autore a Roma.

L’evento, giunto alla VII edizione vedrà quest’anno come protagonisti Alice Favaro, Scala di Grigio, Glauco Nespeca, Ruggine Rossa, Fabio Furnari, Rèv, Fabio Valerio e A Silent Noise. Ospite speciale sarà Giampiero Mazzone.

La rassegna si svolgerà presso il Centro Promozionale delle Arti e della Ricerca "Polmone Pulsante" alla Salita del Grillo, 21. L’evento, fissato per venerdì 20 maggio alle ore 19, sarà introdotto da Andrea Ungheri e presentato da Teresa Pontillo sul palco del Polmone Pulsante, storica location della rassegna. Una delle novità di quest’anno sarà la presenza dell’Etichetta Terre Sommerse che porterà a partecipare alcuni dei suoi cantautori a questa nuova edizione.

Al termine delle performance degli artisti sarà possibile visitare il museo sotterraneo del Polmone Pulsante con all’interno le opere di Saverio Ungheri Maestro ed Artista tra gli esponenti del Manifesto Astralista sorto negli anni 50.

Roma Cantautori

Roma Cantautori è un progetto ideato dal cantautore e illustratore Alessandro Cives che, assieme al cantautore Emiliano Guiducci, è anche il direttore artistico ed organizzatore della rassegna. Esso è nato dalla consapevolezza di quanto, nel panorama musicale romano ma anche italiano, si stia perdendo la cultura del cantautorato fatto di contenuti, di idee, di ricerca, di spessore e di quanto, anche tra addetti ai lavori, ci sia sempre più la preoccupazione di fare gli artisti piuttosto che di fare arte.

Roma Cantautori da diversi anni vuole dare spazio soprattutto al cantautorato che non sia figlio sempre e soltanto delle logiche commerciali. La rassegna non decreta mai vincitori, ciò che invece vince davvero è sempre la condivisione tra artista e pubblico, caratteristica che in questa rassegna si esprime ogni volta ai massimi livelli più che in altre situazioni.