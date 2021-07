Roma by night: la Trastevere "de noantri"

L'associazione 10 Guides of Rome propone per venerdì 16 luglio una passeggiata serale a Trastevere.

Quando si parla di Trastevere si pensa subito a piazza santa Maria in Trastevere o a via e piazza della Scala, il cuore della movida notturna dove bancarelle, negozi, trattorie e locali di ogni sorta, pullulano di romani e stranieri animando strade e vicoli.

Nessuno pensa di addentrarsi nella parte più isolata e silenziosa di piazza San Benedetto in Piscinula che racconta la storia di una ricca famiglia medievale e di un giovane San Benedetto soggiornò in una piccola casa poi trasformata in chiesa, o dove in stradine nascoste come vicolo della luce o vicolo dell’atleta si nascondo autentiche case medievali costruite sopra la più antica sinagoga di Roma……Questo e molto altro scopriremo in questa affascinante e insolita passeggiata trasteverina…..

La visita avrà inizio alle 19,45 con appuntamento in piazza in Piscinula, davanti alla chiesa di San Benedetto. La durata della visita è di circa 1 ora e 45.

Guida: Claudia (3398053531)

Costo: 11 euro compresi auricolari sanificati

E' raccomandato l'uso della mascherina e il mantenimento della distanza di sicurezza nel corso della visita guidata.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...