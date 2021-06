Roma by night: fantasmi e fattucchiere nella Roma dei Papi

Costo visita + auricolari: € 11,00 adulti, € 6,00 fino a 18 anni. Gruppi familiari: una gratuità per il secondo figlio.

Prezzo Costo visita + auricolari: € 11,00 adulti, € 6,00 fino a 18 anni. Gruppi familiari: una gratuità per il secondo figlio.

Indirizzo non disponibile

Narrano alcune leggende popolari che, sotto il chiarore della luna d’estate in alcune strade del centro di Roma, è ancora possibile incontrare i fantasmi di alcuni tra i più famosi e discussi personaggi che amano frequentare i luoghi che li videro protagonisti in vita: Beatrice Cenci, il Conte Cagliostro, la Pimpaccia di Piazza Navona e molti altri.

Tra i vicoli di via dell’Orso abitava una fattucchiera che inventò la ricetta di una minestra che in due settimane eliminava i mariti maneschi e violenti con le loro mogli.

Una passeggiata sotto le stelle attraverso Ponte Sant’Angelo, via dell’Orso, piazza Randanini per finire a piazza Navona, fanno da cornice, ad un’atmosfera carica di suggestioni.

Tutte le informazioni sulla passeggiata

Guida: Claudia 339 8053531

Appunamento alle 21 davanti a Castel Sant’Angelo, di fronte al ponte. La guida sarà riconoscibile mostrando un cartello con il logo di “10 guides of Rome”.

Disabili con accompagnatori, hanno entrambi diritto alla riduzione del 50% sul costo: € 6,00.

Prenotazione obbligatoria entro il 17 giugno inviando una mail all'indirizzo: 10guidesofrome@gmail.com oppure un messaggio whatsapp o SMS al: 347 5594450 per il turno delle 10,00 o 339 8053531 per il turno delle 17,00. Si raccomanda il rispetto delle regole di distanziamento e l’uso della mascherina per l’intera durata della visita.