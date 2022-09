Roma Buskers Festival 2022: gli artisti di strada al Porto Turistico di Roma

Orario non disponibile

Quando Dal 23/09/2022 al 25/09/2022 Orario non disponibile

Dal 23 al 25 settembre, torna una nuova edizione del Buskers Festival al Porto Turistico di Roma. Una kermesse di tra giorni che vedrà esibire, a due passi da mare, artisti di strada provenienti da tutto il mondo.

I Buskers si esibiranno lungo la promenade del Porto, una location esclusiva che permetterà di vivere appieno l’emozione dell’evento.

L'obiettivo del Roma International Buskers Festival è quello di avvicinare il pubblico al mondo della musica e della cultura attraverso le esibizioni da strada. L’accesso alla zona delle performance è gratuito per tutti i partecipanti ed accessibile a tutti, grazie all’assenza di barriere architettoniche.

L’evento è stato ideato ed organizzato da Gruppo Matches, in collaborazione con il Porto Turistico di Roma. Gli appuntamenti sono gratuiti e il pubblico potrà mostrare il proprio apprezzamento nei confronti degli artisti lasciando un’offerta nel “cappello”.

Lo spettacolo degli artisti di strada si svolgerà in otto postazioni adibite alle performance.

“Crediamo fortemente nel progetto del Roma International Buskers Festival - si legge sul sito di Roma Buskers - Gruppo Matches è l’agenzia che da tre anni si occupa del progetto di rilancio e riqualificazione sociale del Porto Turistico di Roma, degli eventi e della comunicazione. Volevamo far ripartire la cultura già provata dal blocco totale dell’industria dell’intrattenimento partendo dalla vera essenza essenza dello spettacolo: l’Arte di Strada. Abbiamo creato un palinsesto che ci consente di offrire agli artisti uno spazio sano dove esibirsi in sicurezza portando al Porto Turistico di Roma 3 giorni di musica, colore e divertimento e sarà l’occasione di mettere a disposizione dell’arte di strada una location unica, una cornice nuova dove potersi esibire liberamente e creare un polo culturale dove far fiorire nuovi progetti artistici e sociali".

Qui il link all'evento Facebook per restare aggiornati su tutti i buskers protagonisti al Porto Turistico di Roma dal 23 al 25 settembre.

Foto da Facebook @RomaBuskersFestival