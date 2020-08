"Roma Baccalà": gusto, divertimento e tradizione a Garbatella

Quattro giorni dedicati al baccalà, nel cuore del quartiere Garbatella. "Roma Baccalà" è l'evento culinario in programma dal 10 al 13 settembre a Roma, in piazza Damiano Sauli. Protagonisti cartocci, fritture, marinature e l'immancabile filetto di baccalà alla romana.

Roma, dunque, diventerà la capitale culturale della cucina del baccalà e stoccafisso, con ricette e tradizioni, sintesi della fruttuosa contaminazione tra diversi riti religiosi che ancora oggi si incontrano e si scambiano emozioni, proprio nelle preparazioni del pesce più amato e cucinato del mondo.

I food truck permetteranno di passeggiare per il quartiere Garbatella degustando specialità a base di baccalà preparate nei coloratissimi camioncini. Sarà, inoltre, allestito il Mercato del baccalà, con prodotti delle migliori aziende, il baccalà sotto sale, l'olio extravergine, i pinoli, uvette, aglio. Gli ingredienti che servono a cucinare in casa ottime ricette a base di stoccafisso.

In programma anche laboratori e seminari, un'occasione per imparare, insieme ad altre persone, tutti i trucchi e i metodi per riconoscere il buon pesce nella fase di acquisto, per poi saperlo cucinare alla perfezione.

Tutte le informazioni saranno presto disponibili sul sito www.romabaccala.it. Per maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/762467577863071/