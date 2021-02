Roma amor, tour per la festa degli innamorati

I Romani si baciavano come noi? Si scambiavano promesse tra amanti e parole dolci come un “ti amo”? Insomma, amavano come facciamo noi adesso nel Ventunesimo secolo? Domande che, soprattutto se si è appassionati di Storia, almeno una volta vi sarete fatti.



Alice in WondeRome organizza un tour per la festa degli innamorati, in cui verrà mostrato il lato romantico degli antichi romani, le differenze e le analogie con l’epoca odierna e tutte le curiosità possibili sull’arte dell’amore.



Passeggiando sulle pendici del colle Aventino, immersi in un’atmosfera magica,si scopriranno i segreti nascosti e le mille bellezze di quest’angolo della Città Eterna, avendo come cornice mozzafiato testimonianze arcaiche, chiese paleocristiane e panorami indimenticabili da immortalare per aggiungere un pezzo in più alla galleria dei ricordi di ogni coppia innamorata.



Partenza dal Circo Massimo per arrivare al giardino degli aranci, uno dei punti più apprezzati da chi vuole manifestare il proprio amore grazie anche alla vista impareggiabile su Roma.

Poi andare a “spiare” San Pietro dal famoso buco della serratura del portone d’ingresso al Priorato dei Cavalieri di Malta e grazie all'attrice Martina Russo ascoltare le letture di testi latini i cui autori, da Ovidio a Orazio senza dimenticare Catullo, hanno fatto dell’amore un tema imprescindibile delle loro discussioni e dei loro pensieri, sopravvissuti a millenni di avvenimenti e stravolgimenti storici.



Un regalo differente che fa della bellezza e della Storia due chiavi vincenti.



Il prezzo della visita è di € 15 ed include: Guida ufficiale della città di Roma e sistema di auricolari per garantire il distanziamento sociale.

Durata della visita: 2 ore circa

Punto d’incontro: ore 10:45, Piazzale Ugo La Malfa, presso la statua di Mazzini, zona Circo Massimo

Tour ad anello, si terminerà presso il punto d'incontro.



Per maggiori info:

info@aliceinwonderome.com

Simone +393475845436 / Alice +393348269239

