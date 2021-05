Roma 150, caccia al tesoro tecnologica al Gianicolo

Nel 1871 Roma divenne ufficialmente capitale d'Italia. A centocinquant'anni di distanza ArtSharing Roma propone una Caccia al tesoro patrocinata dai Municipi I e XII di Roma capitale e dalle Biblioteche di Roma, aperta a tutti i cittadini e completamente gratuita.

Due chilometri circa di percorso per giocare con indovinelli e rebus che ripercorrono la storia del Risorgimento nei luoghi della Repubblica Romana del 1849 e dell'ingresso di Nino Bixio nel 1870, mentre i bersaglieri entravano da Porta Pia: dalle statue di Garibaldi e Anita fino alla chiesa di San Pietro in Montorio e al Fontanone del Gianicolo e poi su, verso l'Aurelia Antica, all'Arco dei Quattro Venti e al Villino Corsini. Proprio qui si svolse una delle resistenze più importanti del 1849: ora è sede della Biblioteca Villino Cosini - Villa Papmhilj, partner del progetto (in fotografia).

L'obiettivo è costruire un momento di storia viva e condivisa per bambini da zero a cent'anni!

Una caccia al tesoro tecnologica, che si svolge mediante una applicazione semplice e gratuita scaricabile su qualsiasi cellulare: man mano che si procede si caricano sulla piattaforma le diverse risposte (una foto, una notizia) e si passa alla prova successiva. La piattaforma stessa calcola il punteggio man mano che si procede, quindi sono necessarie le abilità di tutti.

Le informazioni storiche saranno tutte reperibili sempre attraverso gli smartphone: basterà inquadrare in giro sul percorso i diversi QR code che mettono in collegamento con il sito web del Comitato Gianicolo, partner di questo evento e molto noto per essere una delle istituzioni più attente alla storia e allo studio del Risorgimento a Roma.

Storia, divertimento ed ecologia sono i fili conduttori del progetto: la caccia al tesoro promuove infatti il divertimento in famiglia (per iscrivere la propria squadra è necessario che i componenti - non importa se adulti o bambini - siano conviventi) e la mobilità dolce. Sono bandite le automobili: sono consentiti spostamenti con qualunque mezzo di locomozione ecologico, dai piedi (!) alle biciclette, pattini, skateboard, monopattini, risciò...

Alla partenza il Comitato Gianicolo donerà delle preziose mappe cartacee che rappresentano tutti i luoghi della Repubblica Romana e ne illustrano i personaggi rappresentati nei busti del Parco del Gianicolo.

Al termine delle circa due ore di gioco ci sarà la premiazione: ai primi arrivati rispettivamente una tessera Gold delle Biblioteche di Roma e dei libri offerti dalla libreria Mondadori Point di via Jenner e dal Comitato Gianicolo stesso. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione: è sufficiente scrivere all'indirizzo artsharing.roma@gmail.com oppure WhatsApp al 338-9409180. E' necessario segnalare il nome di un adulto di riferimento e il numero esatto di componenti la squadra, indicando quanti adulti e bambini.

Si riceverà un regolamento del gioco e il link per scaricare l'applicazione: tutti questi dati si trovano comunque anche nella sezione 'News' del sito web di ArtSharing Roma.

Infine, se proprio quel giorno non potete partecipare niente paura: a partire dal pomeriggio stesso la caccia al tesoro verrà lasciata aperta in dono a tutti i cittadini, che potranno giocare da soli o anche reperire semplicemente le informazioni storiche.