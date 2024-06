Rokia Traoré, la cantante e chitarrista maliana a "Venere in musica"

Torna, con la terza edizione, Venere in Musica, la rassegna musicale all'interno del Parco Archeologico del Colosseo, precisamente nel tempio di Venere e Roma. Nella serata del 21 giugno, sul palco allestito che guarda il Colosseo, salirà la cantante e chitarrista maliana Rokia Traoré.

Compositrice, polistrumentista, artista a tutto tondo con interessi e collaborazioni interdisciplinari – dalla letteratura al teatro, passando per il cinema e l’impegno nella formazione di giovani musicisti africani attraverso la propria fondazione – Rokia Traorè è un’icona della musica africana che mescola continuamente le radici tradizionali alle sonorità jazz, pop e rock di matrice europea e statunitense. Il suo live è incentrato sulla canzone Djamako – Allégresse, vero cuore di un viaggio nel suo repertorio, fra composizioni inedite e reinterpretazioni di classici e standard. Un concerto intimo con una formazione essenziale, un’esperienza fondata sull’idea di limite come punto di incontro fra culture diverse che si incontrano e si amalgamo nel reciproco rispetto.

Il programma di Venere in Muscia 2024 miscela sonorità che provengono da ambienti musicali differenti, dallo smooth jazz dei Moorcheba al cantautorato d’autore di Diodato. Dalle atmosfere maliane di Rokia Traoré, appunto, al progetto che incrocia la Babelnova Orchestra, l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à. E, ancora, un’icona della musica alternativa italiana, Ginevra Di Marco, storica voce dei CSI e dei PGR; fino ad arrivare alla travolgente energia rock-blues del “gladiatore” per eccellenza, Russell Crowe insieme ai suoi The Gentlemen Barbers.

(Rokia Traorè_photo by FOTOTALA KING MASSASSY)